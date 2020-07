자존심 굽힌 에버턴? 안첼로티 "리버풀 따라가야"

머지사이드 라이벌 리버풀이 지향점…에버턴 사령탑 안첼로티 "우리도 그들처럼..."

[골닷컴] 한만성 기자 = 카를로 안첼로티(61) 에버턴 감독이 올 시즌 잉글랜드 프리미어 리그 우승을 확정한 라이벌 리버풀의 최근 몇 년간 성장세를 보고 배워야 한다고 말했다.

에버턴은 올 시즌 초반 마르코 실바 감독 체제에서 4승 2무 9패로 부진하며 강등권인 18위로 추락했다. 그러나 에버턴은 던컨 퍼거슨 감독대행 체제(1승 3무)를 거쳐 안첼로티 감독이 부임한 후 6승 4무 3패를 기록하며 분위기를 반전하는 데 성공했다. 현재 에버턴은 프리미어 리그 12위를 기록 중이며 올 시즌 남은 일곱 경기에서 10위권 진입을 목표로 하고 있다.

그러나 이 와중에 에버턴의 지역 라이벌 리버풀은 무려 30년 만에 리그 우승을 달성하는 기염을 토했다. 지난 2015년 위르겐 클롭 감독을 선임한 리버풀은 2015/16 시즌 8위, 2016/17과 2017/18 시즌 4위, 지난 시즌 준우승과 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스 리그 우승에 이어 올 시즌에는 끝내 프리미어 리그 우승을 차지했다. 리버풀은 클롭 감독 체제 이후 지난 5년간 성장을 거듭한 셈이다.

더 많은 팀

안첼로티 감독은 1일(한국시각) 영국 TV '스카이 스포츠'를 통해 "리버풀은 지난 5년간 환상적인 모습을 보였다"고 말했다. 그는 "리버풀은 위르겐(클롭 감독)을 선임한 후 매년 팀을 발전시켰다. 내 생각에는 에버턴도 이 길을 따라야 한다(I think this is the way we have to follow). 우리도 매년 발전해야 원하는 곳까지 갈 수 있을 것"이라고 밝혔다.

이어 안첼로티 감독은 "에버턴 또한 리버풀, 첼시, 토트넘, 맨체스터 유나이티드 등 빅클럽과 프리미어 리그 정상을 위해 경쟁할 수 있어야 한다"고 덧붙였다.

에버턴은 지난 12월 안첼로티 감독과 오는 2024년 6월까지 장기 계약을 체결했다.