'잉글랜드 새내기' 오도이, 英 신문 1면 [GOAL LIVE]

(수줍은 모습으로 웃고 있는 오도이의 모습. 사진=장희언 기자)

[골닷컴, 런던] 장희언 기자 = "NEW KIDS ON THE BLOCK(신참)" "MAD ABOUT ODOI(오도이에 빠지다)"

첼시의 유망주 칼럼 허드슨-오도이(만 18세)가 이번 잉글랜드 A 대표팀 발탁으로 현지에서 엄청난 주목을 받고 있다.

오도이는 원래 U-21 대표팀으로 합류할 예정이었으나 루크 쇼, 파비안 델프 등 일부 선수들의 부상으로 그들의 빈 자리를 채우게 됐다.

19일(현지시간) 영국 주요 언론은 모두 스포츠 1면을 오도이 소식과 인터뷰로 도배하며, 오도이가 아직 첼시서 제대로 된 시작을 하지 않았음에도 불구하고, 가레스 사우스게이트 감독의 호출을 받은 것에 놀라움을 드러냈다.

오도이는 "오늘은 정말 미친 날이었다. 그렇지만 처음으로 A 대표팀 연락을 받은 것은 굉장한 느낌이다"며 차출된 소감을 전했다.

그는 "오늘 매우 긴 여정이었다. 왜냐하면 나는 U-21 대표팀을 위해 먼저 브리스톨로 가야 했고, 그러고 나서 다시 이곳(세인트 조지 파크)으로 와야 한다고 들었다"고 말했다.

이어서 "정말 말도 안 되는 경험을 했지만 A 대표팀 연락을 받게 돼서 너무 기쁘다. 매니저가 농담한다고 생각했다. 그런데 실제로 그곳에 가야 한다고 들었을 때 매우 놀랐다. 믿기지 않았다. 너무 좋았다"고 덧붙였다.