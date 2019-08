이승우, 이탈리아어로 베로나에 작별 인사

벨기에행이 임박한 것으로 알려진 이승우가 직접 본인의 트위터를 통해 헬라스 베로나에 작별 인사를 보냈다.

[골닷컴] 이성모 기자 = 벨기에행이 임박한 것으로 알려진 이승우가 직접 본인의 트위터를 통해 헬라스 베로나에 작별 인사를 보냈다.





이승우는 29일 자신의 공식 트위터를 통해 "Grazie mille di cuore!!"(Thank you so much : 정말 감사합니다) 라는 메시지와 함께 베로나 유니폼을 입고 있는 자신의 모습이 담긴 메시지를 공개했다.베로나를 떠나 벨기에 행이 임박한 것으로 알려진 상황을 고려할 때, 자신이 몸담았던 클럽과 그 팬들에 대한 작별 인사로 봄에 무리가 없다.벨기에 무대에서 펼쳐질 이승우의 새로운 도전이 이제 발표만 남은 분위기다.사진=이승우 공식 트위터