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이탈리아 세리에 A

이탈리아 세리에 A 개요

NXGN 2026 GFX

NXGN 2026: 축구계 10대 유망주 TOP 50

2026년 NXGN이 돌아왔다. GOAL이 남녀 축구에서 세계 최고의 10대 유망주들을 순위로 매겼다. 주드 벨링엄, 호드리구, 잔루이지 돈나룸마, 비키 로페스 같은 선수들의 뒤를 이어 ‘세계 최고의 영(young) 축구선수’로 인정받을 우승자를 선정한다.

NXGN라민 야말
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이탈리아 세리에 A, 일정 및 결과

9월 19일 토요일
파르마 badge
파르마
PAR
2
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GEN
1
풀타임
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유벤투스
JUV
2
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아탈란타
ATA
0
풀타임
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MIL
3
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레체
LEC
0
풀타임
10월 9일 금요일
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GEN
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FIO
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INT
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PAR
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NAP
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프로시노네
FRC
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순위

POSPWDLFA+/-승점양식
1로마 crest로마54101431113
2인터 밀란 crest인터 밀란5410158713
3라치오 crest라치오541083513
4칼리아리 crest칼리아리540152312
5AC 밀란 crestAC 밀란5320104611
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