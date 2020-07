클롭, 위컴 2부 리그 승격 축하한 사연은?

Are u crazyyyyyyy the man, the myth, the legend sent me a Watsapp. Today can’t get any better. Thank you Klopp #YNWA #Beast20 #BeastMode we did it #champHereWeCome 💪🏿 🙏🏿 파란색 하트 https://twitter.com/daRealAkinfenwa/status/1282817315864797188/photo/1