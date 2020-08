'매케니 영입' 유벤투스, 중원 세대 교체 단행하다

The rejuvenation process has begun. Juventus have now 7 potential starters under 23. 굵은 흰색 확인 표시 Arthur 23 굵은 흰색 확인 표시 Kulusevski 20 굵은 흰색 확인 표시 McKennie 22 굵은 흰색 확인 표시 Pellegrini 21 굵은 흰색 확인 표시 De Ligt 21 굵은 흰색 확인 표시 Demiral 22 굵은 흰색 확인 표시 Bentancur 23 The average age of the squad is now 27,6 (it was 29,4 last season) 카메라 @dandigitai https://twitter.com/AroundTurin/status/1299210455605485568/photo/1