'원맨쇼' 쿨루셉스키, 유벤투스가 영입한 이유 입증하다

Dejan Kulusevski with a beautiful goal and assist today! Kulusevski in Serie A this season: 굵은 흰색 확인 표시 34 games 굵은 흰색 확인 표시 9 goals 굵은 흰색 확인 표시 8 assists 굵은 흰색 확인 표시 11 big chances created 굵은 흰색 확인 표시 2.3 key passes per 90 굵은 흰색 확인 표시 2.3 successful dribbles per 90 20 years of age. Superb season. Next stop: Juve! https://twitter.com/FTalentScout/status/1287072873266511872/photo/1