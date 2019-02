'솔샤르의 남자' 포그바, 9경기 8골 5도움 기록

Paul Pogba in the Premier League under Ole Gunnar Solskjaer: 🅰️🅰️ vs. Cardiff ⚽️⚽️ vs. Huddersfield ⚽️⚽️🅰️ vs. Bournemouth ✖️ vs. Newcastle 🅰️ vs. Spurs ⚽️ vs. Brighton ⚽️ vs. Burnley 🅰️ vs. Leicester ⚽️⚽️ vs. Fulham Just one game without making an impact. https://twitter.com/Coral/status/1094237733751529472/photo/1