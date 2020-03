[오피셜] FA컵 8강 대진 완성...빅클럽간 8강전 없다

[골닷컴] 이성모 기자 = 2019/20시즌 잉글랜드 FA컵 8강 대진이 완성됐다.





잉글랜드 FA는 4일(현지시간) 공식 홈페이지 및 소셜미디어 채널을 통해 3월 이후로 치러질 FA컵 8강 대진을 발표했다.레스터 대 첼시, 셰필드 대 아스널 등 남은 8팀 중 빅클럽 사이의 직접적 맞대결이 최소화된 것이 특징이다. 만일 토트넘이 8강에 진출하고 맨유가 올라올 경우 '무리뉴 더비'가 성사될 뻔 했으나 토트넘은 승부차기 끝에 노리치에 패했다.다음은 8강 대진표 전체.셰필드 유나이티드 VS 아스널뉴캐슬 유나이티드 VS 맨시티맨유/더비 VS 노리치레스터 시티 VS 첼시한편, FA컵은 전통적으로 준결승전부터 영국 축구계 상징인 웸블리 스타디움에서 치러진다. 남은 8개 팀들 중 상대적인 약소팀들에게는 한 경기만 더 이기면(8강전) 웸블리에서 FA컵 준결승전을 갖게 된다는 추가적인 동기부여가 작용할 수 있다.사진=FA 공식 트위터