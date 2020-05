[오피셜] 분데스리가, 5월 16일부터 시즌 재개 확정

[골닷컴] 김현민 기자 = 독일프로축구연맹(DFL)이 분데스리가 재개 일정을 5월 16일로 발표했다.

DFL이 공식 홈페이지를 통해 분데스리가 재개 일정을 공식 발표했다. 당초 5월 15일 혹은 5월 22일에 열릴 예정이었으나 DFL은 금요일 경기를 배제한 채 5월 16일을 분데스리가 재개 일정으로 잡았다. 아직 코로나19가 종식되지 않은 상태이기에 모든 경기는 무관중으로 진행된다.

원래 26라운드 금요일 경기는 지그날 이두나 파크에서 열릴 독일 최대 더비인 보루시아 도르트문트와 샬케의 레비어 더비로 잡혀있었다. 하지만 이 경기는 다른 26라운드 경기들과 마찬가지로 토요일에 열린다. 다만 일요일 경기와 월요일 경기는 원래 예정되어 있었던 경기들이 그대로 치러진다.

26라운드를 제외하면 아직 27라운드 이후부터의 자세한 경기 일정은 나오지 않은 상태다. 다만 27라운드의 경우 5월 22일부터 24일 사이에 나누어져서 치러지고, 28라운드는 5월 26일에서 27일에 나누어져서 치러질 예정이다. 즉 27라운드는 금요일 경기가 부활하고, 월요일 경기가 치러지지 않는 대신 28라운드는 화수에 걸쳐서 펼쳐지는 셈이다.

참고로 분데스리가 마지막 2경기(33라운드와 34라운드)는 6월 20일과 6월 27일, 한꺼번에 치러질 예정이다. 원래도 분데스리가는 마지막 2라운드는 동시간 경기를 치르는 게 전통이었다. 정상적으로 시즌이 계속 진행된다면 DFL의 계획대로 6월 말에 분데스리가 시즌이 마무리되는 것이다.

분데스리가 26라운드 자세한 일정은 아래와 같다.



# 분데스리가 26라운드 일정표(현지 시간)

도르트문트 vs 샬케(5월 16일 오후 3시 30분)

라이프치히 vs 프라이부르크(5월 16일 오후 3시 30분)

호펜하임 vs 헤르타(5월 16일 오후 3시 30분)

뒤셀도르프 vs 파더보른(5월 16일 오후 3시 30분)

아우크스부르크 vs 볼프스부르크(5월 16일 오후 3시 30분)

프랑크푸르트 vs 묀헨글라드바흐(5월 16일 저녁 6시 30분)

쾰른 vs 마인츠(5월 17일 오후 3시 30분)

우니온 베를린 vs 바이에른(5월 17일 저녁 6시)

브레멘 vs 레버쿠젠(5월 18일 저녁 8시 30분)