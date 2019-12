'역대급 대패' 밀란, 몰락의 길로 접어들다

▲ 밀란, 아탈란타전 0-5 대패 ▲ 밀란, 아탈란타전 슈팅 숫자 8대19 & 유효 슈팅 1대11로 열세 ▲ 밀란, 5골 차 패배는 구단 역대 세리에A 최다 점수 차 패배 타이 ▲ 밀란 1998년 5월 3일 이후 21년 만에 최다 점수 차(5골) 패

[골닷컴] 김현민 기자 = 이탈리아를 대표하는 명문 AC 밀란이 아탈란타를 상대로 0-5 대패를 당하면서 체면을 단단히 구겼다.

명가 밀란이 끝도 없는 몰락의 길로 접어들고 있다. 밀란이 스타디오 아틀레티 아주리 디탈리아에서 열린 아탈란타와의 2019/20 시즌 세리에A 17라운드에서 0-5 기록적인 대패를 당했다.

밀란이 구단 역사상 최다 점수 차 패배를 당한 건 이벤트성에 가까운 1973년 UEFA 슈퍼 컵에서였다. 당시 밀란은 1972/73 시즌 UEFA 컵 위너스 컵 우승 자격으로 슈퍼 컵에 나섰으나 유러피언 컵(챔피언스 리그 전신) 우승팀 아약스를 상대로 1차전 홈 1-0 승리에도 2차전 원정에서 0-6 대패를 당하면서 1, 2차전 도합 스코어에서 1-6으로 준우승에 그쳤다(당시엔 UEFA 슈퍼 컵이 홈 앤드 어웨이 형태로 치러졌다).

당연히 5골 차 패배는 구단 역사상 세리에A 최다 실점 패배 타이에 해당한다. 세리에A만 놓고 보면 총 4경기에서 5골 차 패배를 당한 적이 있는 밀란이다. 공식 대회를 통틀어서도 밀란이 5골 차로 패한 건 이번 아탈란타전 포함 총 6경기 밖에 없다.

무엇보다도 밀란은 1998년 5월 3일, 로마와의 세리에A 32라운드 경기에서 0-5로 대패를 당한 이후 무려 21년 7개월 만에 5골 차 대패를 당했다. 이래저래 밀란 입장에서 치욕적인 결과라고 할 수 있겠다.

5 - AC 밀란은 아탈란타를 상대로 구단 역사상 네 번째 세리에A 경기 5골 차 패배를 당했다. 이는 밀란의 세리에A 최다 점수 차 패배 타이 기록이며, 이전의 5골 차 패배는 1998년 5월 로마에 당한 것이었다. 붕괴. https://twitter.com/OptaJoon/status/1209055050812686336/photo/1 — OptaJoon (@OptaJoon) Dec 23, 2019



심지어 경기 내용은 결과 그 이상으로 참혹했다. 밀란은 점유율에서 41대59로 열세를 보였고, 슈팅 숫자에서 8대19로 아탈란타의 절반에도 미치지 못했다. 더 큰 문제는 유효 슈팅에서 1대11로 절대적인 열세를 기록했다는 데에 있다.

이에 이탈리아 스포츠 전문지 '가제타 델로 스포르트'는 아탈란타 골키퍼 피에르루이지 골리니가 한 일이 없다면서 평점을 부여하지 않았다. 반면 밀란 수문장 잔루이지 돈나룸마는 무려 6회의 슈팅을 선방하고도 5실점을 허용하는 수모를 겪어야 했고, 이에 그는 경기 종료 휘슬이 울리자 눈물을 흘리는 모습을 연출했다.



아탈란타 vs AC 밀란 평점(사진 출처: 가제타 델로 스포르트)

밀란이 어떤 팀인가? 세리에A 우승 18회로 유벤투스(35회)에 이어 더비 라이벌 인테르(18회)와 함께 최다 우승 공동 2위를 달리고 있고, 챔피언스 리그 우승 7회로 레알 마드리드(13회)에 이어 최다 우승 2위를 기록 중에 있는 유럽을 대표하는 명문 구단이다. 1979/80 시즌엔 성적 부진이 아닌 '토토네로 스캔들(축구 도박 스캔들)'로 인해 강등 당하면서 세리에B에서 한 시즌(1980/81)을 뛴 적이 있지만 그 외엔 줄곧 세리에A에 있었다.

밀란의 단일 시즌 최악의 성적은 세리에B로 강등됐다가 곧바로 다시 승격했었던 1981/82 시즌에 수립했던 14위였다. 심지어 최근 6시즌 동안 밀란은 재정 악화로 흔들리면서 암흑기에 빠졌다는 소리를 듣고 있었음에도 정작 가장 낮은 순위는 2014/15 시즌에 기록했던 10위였고, 도리어 최근 3시즌 동안에는 꾸준하게 6위 이내에 이름을 올리고 있었을 정도였다.

밀란이 사기꾼에 가까운 용홍리 구단주 체제에서 재정적으로 파산 위기에 몰릴 때만 하더라도 이보다 더 나빠질 일은 없을 것이라고 예상하는 입장이 많았다. 용홍리에게 대출을 해주었던 엘리엇 펀드가 직접 구단 관리에 나서면서 감독 교체는 물론 테오 에르난데스와 하파엘 레앙, 이스마엘 베나세르, 라데 크루니치, 레오 두아르테, 안테 레비치 같은 새로운 선수 보강도 있었다.

하지만 야심차게 데려온 마르코 잠파올로 신임 감독은 성적 부진을 이유로 부임 111일 만에 경질이 되면서 밀란 구단 역대 최단 기간 경질이라는 불명예를 얻었고, 그의 후임인 스테파노 피올리 역시 3승 3무 4패로 지지부진하고 있는 모양새이다. 밀란의 세리에A 성적은 11위로 챔피언스 리그 진출권인 4위 로마와의 승점 차가 벌써 14점까지 벌어진 상태다. 이대로라면 밀란은 더 큰 나락으로 추락할 위험성이 있다.



# AC 밀란 구단 역대 최다 점수 차 패

1위 1973 UEFA 슈퍼 컵 2차전 vs 아약스: 0-6 패

2위 1996/97 세리에A 26라운드 vs 유벤투스: 1-6 패

2위 1935/36 세리에A 16라운드 vs 알레산드리아: 1-6 패

2위 2019/20 세리에A 17라운드 vs 아탈란타: 0-5 패

2위 1997/98 세리에A 32라운드 vs 로마: 0-5 패

2위 1942/43 코파 이탈리아 8강 vs 토리노: 0-5 패

2위 1939/40 코파 이탈리아 16강 vs 피오렌티나: 0-5 패