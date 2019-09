'엔지니어' 페예그리니, 전현직 맨유 감독 4인 전원 격파하다

Manuel Pellegrini has now beaten Man Utd under each of their permanent post-Ferguson managers: D̶a̶v̶i̶d̶ ̶M̶o̶y̶e̶s̶ L̶o̶u̶i̶s̶ ̶v̶a̶n̶ ̶G̶a̶a̶l̶ J̶o̶s̶é̶ ̶M̶o̶u̶r̶i̶n̶h̶o̶ O̶l̶e̶ ̶G̶u̶n̶n̶a̶r̶ ̶S̶o̶l̶s̶k̶j̶æ̶r̶ Who’s next? https://twitter.com/Squawka/status/1175784539043614725/photo/1