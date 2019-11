"에버턴, 실바 경질 확실시" 관건은 감독 교체 시점

레스터 원정까지는 유임 유력한 실바, 경질 가능성은 여전히 크다

[골닷컴] 한만성 기자 = 큰 기대를 받으며 에버턴 사령탑으로 부임한 마르코 실바 감독이 결국 경질을 피하지 못할 전망이다.

영국 공영방송 'BBC' 수석 축구기자 필 맥널티는 27일 새벽(한국시각) 보도를 통해 "실바 감독이 에버턴에서 경질될 게 확실시 된다(It looks certain Silva's reign at Goodison Park is coming to a close)"고 밝혔다. 단, 'BBC'는 에버턴이 아직 감독 경질을 발표하지 않은 이유는 아직 마땅한 대안을 찾지 못했기 때문이라는 소식을 덧붙였다.

에버턴은 올 시즌 초반 네 경기에서 2승 1무 1패를 기록했지만, 이후 아홉 경기에서 2승 1무 6패로 극심한 부진에 빠졌다. 특히 에버턴은 지난 24일 홈에서 승격팀 노리치 시티에 0-2 완패를 당하며 체면을 구겼다. 현재 에버턴의 순위는 프리미어 리그 16위로 강등권인 18위 노리치와의 격차는 단 승점 4점 차에 불과하다.

'BBC'에 따르면 마르셀 브란즈 에버턴 단장, 빌 켄라이트 회장, 파하드 모시리 구단주는 노리치전 패배 후 감독 교체 여부를 논의했다. 에버턴은 우선 오는 2일 레스터 시티 원정까지는 실바 감독의 유임을 결정했다. 그러나 에버턴은 차기 감독으로 선임할 만한 인물과 공감대를 형성하면 즉시 실바 감독을 경질할 계획이라는 게 'BBC' 보도의 주된 내용이다.

에버턴은 올 시즌을 앞두고 유벤투스 공격수 모이스 킨, 아스널 미드필더 알렉스 이워비, 맨체스터 시티 미드필더 파비안 델프, 마인츠 미드필더 장-필리페 그바민을 영입했으며 지난 시즌 임대 영입한 앙드레 고메스를 완전 영입했다. 지난여름 이적시장에서 에버턴이 이적료로 투자한 금액은 무려 1억1990만 유로(현재 환율 기준, 한화 약 1555억 원)다.

실바 감독은 2011/12 시즌 포르투갈에서 2부 리그 팀 에스토릴의 1부 리그 승격을 이끈 데 이어 2014/15 명문구단 스포르팅 CP을 자국 컵대회(타사 데 포르투갈) 정상에 올려놓으며 지도력을 입증했다. 이후 그는 2015/16 시즌에는 그리스 명문 올림피아코스의 그리스 리그 우승을 이끌었다.

이어 실바 감독은 최근 2년간 헐 시티, 왓포드에서 선진화된 훈련 방식과 공격적인 축구로 가능성을 인정받았다. 그러나 결과적으로 헐 시티는 2016/17 시즌 강등을 면치 못했고, 왓포드 또한 지난 시즌 도중 성적 부진을 이유로 실바 감독을 경질했다. 실바 감독을 선임한 에버턴은 올 시즌 세부적인 각종 통계 기록을 살펴보면 상위권에 올랐지만, 정작 팀 성적은 하위권을 맴돌고 있다.