'스페셜원!?' 세부 지표로 살펴 본 무리뉴의 PL 200승 발자취

▲ 에버턴전 승리로 프리미어리그 통산 200승 달성한 무리뉴 ▲ 첼시 시절 140승, 맨유에서 50승 그리고 토트넘에서 10승 기록 ▲ 프리미어리그 기준 200승 감독은 무리뉴가 5번째 ▲ 326경기 만에 200승 무리뉴, 퍼거슨 이후 최단기간 200승 달성

[골닷컴] 박문수 기자 = 토트넘 홋스퍼의 주제 무리뉴 감독이 프리미어리그 통산 200승을 달성했다.

토트넘은 7일 새벽(한국시각) 에버턴과의 '2019/2020시즌 프리미어리그 33라운드 홈 경기'에서 1-0으로 승리했다. 승점 3점을 챙긴 토트넘은 8위로 올라섰다.

그리고 이 경기 승리로 무리뉴는 프리미어리그 통산 200번째 승리를 장식했다. 축구 통계 매체 'OPTA' 또한 무리뉴가 프리미어리그 통산 200승을 달성한 5번째 감독이 됐음을 전했다.

무리뉴 감독의 경우 326경기 만에 200승을 달성했다. 그리고 이는 맨유 전설 알렉스 퍼거슨(322경기)에 이은 두 번째 최단기간 200승 기록이다.

참고로 100승을 기준으로 하면 두 번째 기록이다. 2014년 1월 무리뉴는 142경기 만에 프리미어리그 100승을 장식하며, 이 부문 1위로 올라섰지만, 지난 2019년 12월 과르디올라가 134경기 만에 리그 100승을 달성하며 2위로 밀려났다.

그렇다면 무리뉴 프리미어리그 200승 달성까지 주요 클럽 그리고 타임라인에 맞춰 정리하겠다.

# '스페셜 원!' 무리뉴의 첼시 시절

2003/2004시즌 무리뉴는 포르투의 UEFA 챔피언스리그 우승을 이끌며 2004/2005시즌 첼시 새 사령탑으로 부임했다.

첫 경기에서부터 강렬했다. 맨유와의 홈 경기에서 무리뉴는 1-0으로 승리하며 데뷔전을 승리로 장식했다. 그리고 13라운드 풀럼 원정에서 4-1로 승리하며 프리미어리그 10승을 기록했다.

그렇게 무리뉴의 첼시는 2004/2005시즌과 2005/2006시즌 프리미어리그 2연패에 성공했다. 2006/2007시즌에는 리그 2위로 밀려났고, 2007/2008시즌 초반에는 구단과의 불화설을 이유로 첼시 지휘봉을 내려놨다.

2013년 무리뉴는 첼시로 복귀했다. 그리고 2014/2015시즌 다시 한번 리그 정상을 차지했다. 참고로 무리뉴 감독은 2014년 1월 열린 맨유와의 경기에서 3-1로 승리하며 142경기 만에 프리미어리그 100승을 신고했다. 첫 승도, 100승도 모두 맨유였다.

화려할 법했지만, 이번에도 불화설이 문제였다. 결국 2015/2016시즌 중반 첼시와 결별했다. 참고로 첼시 시절 무리뉴의 프리미어리그 기록은 140승 44무 27패다. 377골을 넣고 150골을 실점했으며 경기당 평균 2.2점의 높은 승점을 기록했다. 그래서 팬들도 그를 '스페셜 원'이라고 불렀다.

# '스페셜 원??' 맨유로 이직한 무리뉴

무리뉴 하면 가장 먼저 떠오르는 클럽은 첼시였다. 자연스레 맨유는 무리뉴 라이벌 클럽이라는 인식이 강했다. 그러나 첼시는 판 할 감독 후임으로 무리뉴를 데려왔고, 첫 시즌에는 리그 6위와 유로파리그 우승을 그리고 두 번째 시즌에는 맨체스터 시티에 이은 리그 2위를 차지했다.

이번에도 불화설이 문제였다. 2018/2019시즌 무리뉴는 리버풀과의 '노스 웨스트 더비' 1-3 패배를 끝으로 맨유와 결별했다.

맨유 시절 무리뉴는 93경기에서 50승 26무 17패를 기록했다. 총 176점의 승점을 획득하며, 평균 1.89점의 승점을 기록했다. 첼시 시절과 비교하면 약 경기당 평균 승점이 0.31점 떨어졌다. 스페셜 원으로 불렸던 무리뉴였기에 조금은 아쉬운 기록이다. 동시에 무리뉴 하향세를 보여주는 지표 중 하나로 볼 수 있다.

# '스페셜 원?????' 포체티노 후임으로 토트넘 사령탑 부임한 무리뉴

지난해 11월 무리뉴가 프리미어리그로 복귀했다. 이번에는 토트넘이다. 포체티노 감독 후임자 물색에 나선 토트넘은 때 마침 무적(無籍) 신세였던 무리뉴에게 러브콜을 보냈고, 무리뉴 또한 응답했다.

에버턴전까지 무리뉴는 토트넘을 이끌고 21번의 프리미어리그 일정을 소화했다. 이 기간 10승 4무 7패를 기록했고, 경기당 평균 승점 1.62점을 기록 중이다. 첼시 시절과 비교하면 경기당 평균 승점만 해도 0.58점 떨어졌다. 경기당 승률도 약 47%다. 첼시 시절에는 약 66%의 승률을 자랑했던 무리뉴다. 다소 부진했다는 평을 받았던 맨유에서도 승률은 54%였다. 반면 토트넘 사령탑 부임 이후에는 승률 자체가 50%도 안 되고 있다.

# 프리미어리그 기준 무리뉴 주요 기록

프리미어리그 첫 승(첼시): 2004/2005시즌 개막전 VS 맨체스터 유나이티드 (1-0승)

프리미어리그 100승(첼시): 2013/2014시즌 22라운드 VS 맨체스터 유나이티드(3-1승)

프리미어리그 200승(토트넘): 2019/2020시즌 33라운드 VS 에버턴(1-0승)

첼시 시절 무리뉴 프리미어리그 결과: 211경기 140승 44무 27패, 평균 승점 2.20점

맨유 시절 무리뉴 프리미어리그 결과: 93경기 50승 26무 17패, 평균 승점 1.89점

토트넘 시절 무리뉴 프리미어리그 결과: 21경기 10승 4무 7패, 평균 승점 1.62점

사진 = Getty Images / opta 캡쳐

데이터 출처 = OPTA