손흥민 트랜미어전 골, BBC FA컵 3R 골 후보

손흥민이 주중 프레턴파크에서 기록한 골이 BBC FA컵 3라운드 골 후보에 올랐다.

[골닷컴] 윤진만 기자= 손흥민(26, 토트넘홋스퍼)이 주중 프레턴파크에서 기록한 골이 영국공영방송 'BBC' FA컵 3라운드 골 후보에 올랐다.

BBC가 8일 오전 홈페이지를 통해 공개한 9명의 후보 중 손흥민이 들었다.

손흥민은 5일 트랜미어(4부)와의 2018-19 FA컵 3라운드에서 50여미터를 단독 돌파한 뒤 마지막 수비수까지 제치고 가볍게 득점했다. 프리미어리그 사무국 선정 11월 최고의 골로 선정된 첼시전 득점에 이어 또 한 번 혼자의 힘으로 골을 만들었다. 상대 서포터들로부터 박수를 받을 정도로 멋진 골 장면이었다. 에디터 추천 [Goal 50] 2018년 세계 최고 선수 50명 명단 발표

Goal 50 : 2017년 세계 최고의 축구 선수들 TOP 50

토트넘이 7-0 대승한 경기에서 골을 터뜨린 팀 동료 서지 오리에를 비롯해 나단 레드몬드(사우샘프턴, vs 더비) 루이스 윙(미들즈브러, vs 피터보로) 루벤 네베스(울버햄튼, vs 리버풀) 톰 로렌스(더비, vs 사우샘프턴) 셰인 퍼거슨(밀월, vs 헐시티) 앤디 바참(플릿우드, vs 윔블던) 브릿 아솜바롱가(미들즈브러, vs 피터보로) 등이 후보군에 이름 올렸다.

투표는 현지시각 8일 오후 6시(한국시각 9일 새벽 3시)에 마감한다. 현지시각 오전 8시 현재, 루벤 네베스의 골이 압도적인 득표율(44%)을 기록 중이다. 손흥민은 5%를 얻고 있다.

한편, 최근 물오른 활약을 펼치는 손흥민은 8일 웸블리 스타디움에서 첼시를 상대로 7경기 연속 공격포인트 및 시즌 13호골을 노린다.

사진='공 굴러가유~' 게티이미지