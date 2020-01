손흥민 '번리전 슈퍼골', 질레트UK 주관 '12월 최고의 순간' 선정

번리전에서 슈퍼골을 기록한 토트넘 홋스퍼의 손세이셔널 손흥민이 질레트 UK에서 후원하는 12월 최고의 순간 상을 받았다

▲ 번리전에서 슈퍼골 선보인 손흥민

▲ 질레트 UK에서 선정한 이 달 최고의 순간으로 선정

▲ 당시 골로 손흥민은 '손나우두'라는 애칭 얻어

[골닷컴] 박문수 기자 = 번리전에서 슈퍼골을 기록한 토트넘 홋스퍼의 손세이셔널 손흥민이 질레트 UK에서 후원하는 12월 최고의 순간 상을 받았다.

영국 스포츠 TV 채널 '스카이 스포츠'는 9일(한국시각) 번리전에서 놀라운 골을 선보인 손흥민이 질레트에서 후원하는 12월 최고의 플레이상을 받았다고 알렸다.

'the Gillette Precision Play of the Month'는 매 달 최고의 명장면을 보여준 선수에게 주는 상이다. 최근 발표된 12월 최고의 순간은 손흥민의 번리전 원더골이 장식했다.

당시 상황에 대해 '스카이 스포츠'는 '믿을 수 없을 정도로 굉장히 뛰어난 골이었다. 시작부터 끝까지 11초 남짓 걸렸다. 이 골은 손흥민 커리어에서 가장 인상적인 득점이다'라고 호평했다.

그야말로 환상적이었다. 지난 달 7일 손흥민은 번리와의 맞대결에서 슈퍼골을 보여줬다. 흡사 전성기 호나우두가 생각나는 명장면이었다.

전반 32분 손흥민은 하프 라인 아래에서 공을 잡은 이후 70여 미터를 전력 질주했다. 번리 선수들이 따라 잡았지만 역부족이었다. 그리고 문전까지 침투한 이후 손흥민은 침착한 마무리로 상대 골망을 흔들었다. 손흥민의 득점포에 힘입은 토트넘은 번리를 상대로 5-0 대승을 거뒀다.

이 골은 2018년 11월 첼시전 득점과 함께 프리미어리그 2010년대 최고의 골장면 후보 중 하나로 선정됐다.

사진 = 게티 이미지 / 스카이 스포츠 캡쳐