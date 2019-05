메시의 바르사 사랑, 이적 관련 질문에 "No, no, no"

Getty Images

▲바르셀로나, 2년 연속 대역전패 후 챔스 탈락 수모 ▲과거 수차례 펩의 맨시티 이적설 제기된 메시 ▲"No, no, no! 챔스 탈락했다고 바르사 떠날 리 없다"