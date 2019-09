'독보적 도움 1위' 데 브라위너, 경지에 오른 크로스 자랑하다

Most assists in a single Premier League season: • Thierry Henry (20) • Mesut Özil (19) • Cesc Fàbregas (18) • Frank Lampard (18) • Kevin De Bruyne (18) We're expecting this list to change come the end of the 2019-20 campaign. #SquawkaTalker https://twitter.com/Squawka/status/1172397749553135616/photo/1