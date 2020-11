'더 강해진' 바이에른, 교체 카드들이 빛을 발하다

Joshua Kimmich's last SIX Champions League games: 사각형 안의 음각 라틴 대문자 a 축구공 vs. Barcelona 사각형 안의 음각 라틴 대문자 a 사각형 안의 음각 라틴 대문자 a vs. OL 사각형 안의 음각 라틴 대문자 a vs. 사각형 안의 음각 라틴 대문자 a vs. Atlético 축구공 vs. Lokomotiv 사각형 안의 음각 라틴 대문자 a 사각형 안의 음각 라틴 대문자 a vs. Salzburg Banging the JOK drum once again. Drum https://twitter.com/Squawka/status/1323749293346365441/photo/1