뉴캐슬, 1월 기성용 이적 허락…"새 팀 알아봐도 돼"

스티브 브루스 감독 "기성용에게는 더 많은 출전 시간 줄 팀 알아볼 권리 있다"

▲3개월째 경기 출전 못 한 기성용

▲선발 출전은 지난 8월이 마지막

▲뉴캐슬 감독 "이적 타진해도 좋다"

[골닷컴] 한만성 기자 = 기성용(30)이 올겨울 소속팀 뉴캐슬 유나이티드를 떠날 가능성이 커졌다.

기성용은 작년 여름 라파엘 베니테스 감독이 이끈 뉴캐슬로 이적했다. 당시 뉴캐슬은 자유계약선수(FA) 자격을 얻은 기성용을 이적료를 지급하지 않고 영입할 수 있었다. 기성용은 뉴캐슬 이적 후 시즌 초반에는 주전 경쟁에서 우위를 점하는 데 어려움을 겪었지만, 초중반부터는 잦은 대표팀 차출과 부상이 발생한 가운데서도 18경기에 출전하며 무난한 활약을 펼쳤다.

그러나 기성용의 팀 내 입지는 베니테스 감독이 떠난 후 스티브 브루스 감독이 부임한 후 180도 바뀌었다. 기성용은 올 시즌 단 세 경기에 출전하는 데 그치고 있다. 특히 그는 지난 8월 노리치 시티 원정에 선발 출전한 후 9월 브라이턴, 레스터 시티전에 연이어 교체 출전한 뒤로는 단 한 경기에도 출전하지 못했다. 기성용은 9월 말 레스터 원정에서 뉴캐슬이 0-5 대패를 당한 경기를 끝으로는 거의 3개월째 아예 출전 명단에도 이름을 올리지 못하고 있다. 그는 뉴캐슬과 올 시즌이 끝나면 계약이 종료된다. 그러나 이적료 없이 기성용을 영입한 뉴캐슬도 그의 1월 이적을 막지 않겠다는 방침이다.

브루스 감독은 21일(한국시각) 지역 일간지 '더 실즈 가제트'와의 인터뷰에서 기성용에 대해 "(다른 팀의) 문을 두드려볼 권리가 있다(entitled to knock down the door)"고 말했다. 영어권 표현으로 '문을 두드려도 좋다'는 말은 다른 팀으로 이적하는 방안을 모색해도 뉴캐슬이 이를 막지 않겠다는 뜻으로 풀이할 수 있다. 즉, 기성용의 올겨울 이적을 허락하겠다는 게 브루스 감독의 계획이다.

이어 브루스 감독은 "기성용은 (올겨울 팀을 떠날 수도 있는) 몇몇 선수 중 한 명"이라며, "두세 명 정도가 팀을 떠날 수 있다. 특정 나이에 도달했는데 매주 경기에 출전하지 못하는 선수에게는 다른 팀의 문을 두드릴 권리가 주어져야 한다. 나 또한 선수 시절 비슷한 경험을 한 적이 있다. 내가 그들이라도 매주 경기에 출전하지 못한다면 이를 받아들이지 못할 것"이라고 설명했다.

겨울 이적시장은 오는 1월 한 달간 진행된다. 기성용에 대해서는 현재 유럽 내 이적, 북미프로축구 진출 가능성이 제기됐으나 아직 구체적인 소식은 전해지지 않았다. 최근에는 사우디아라비아 명문 알나스르가 기성용 영입을 희망한다는 소식이 현지 언론을 통해 전해졌다.