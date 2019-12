'감독 교체 효과' 에버턴, 2014년 이후 최다 태클로 첼시 꺾다

[골닷컴] 김현민 기자 = 에버턴이 감독 교체 효과를 톡톡히 보면서 왕성한 활동량과 적극적인 태클로 첼시를 꺾는 데 성공했다.

에버턴이 구디슨 파크 홈에서 열린 2019/20 시즌 잉글랜드 프리미어 리그(이하 EPL) 16라운드에서 첼시를 상대로 3-1 승리를 거두었다.

에버턴은 첼시전을 앞두고 위기에 직면해 있었다. 주중 리버풀과의 머지사이드 더비에서 졸전 끝에 2-5 대패를 당하면서 강등권인 18위로 추락한 것. 심지어 이 경기에서 리버풀은 백업 선수들을 대거 선발 출전시키면서 에버턴의 자존심에 상처를 남겼다. 이에 다급해진 에버턴은 마르코 실바 감독을 경질하고 에버턴의 전설적인 공격수 던칸 퍼거슨을 임시 감독으로 임명하기에 이르렀다.

퍼거슨은 1994년부터 1998년까지 에버턴에서 전성기를 구가했고, 뉴캐슬을 거쳐 다시 2000년부터 2006년까지 에버턴에서 선수 생활 말년을 보내면서 팬들의 사랑을 독차지했다. 이 덕에 에버턴 명예의 전당에도 당당히 이름을 올린 인물이다. 팀의 지주이자 영원한 리더였던 퍼거슨이다.

에버턴 지휘봉을 잡은 그는 이전 감독들과는 달리 플랫형 4-4-2 포메이션을 꺼내들었다. 이를 통해 두줄 수비와 강도 높은 압박 및 정교한 롱볼로 첼시를 공략해 나간 에버턴이었다. 에버턴의 마지막 전성기이자 데이빗 모예스 시절의 선 굵은 축구를 되살린 퍼거슨이었다.

그 동안 에버턴은 모예스 감독이 팀을 떠난 2013년 이후 로베르토 마르티네스와 로날드 쿠먼, 마르코 실바 등이 지휘봉을 잡으면서 스페인과 포르투갈 축구 스타일을 가미시키려고 했다. 하지만 모두 실패로 돌아가자 선수 시절 모예스의 지도를 받았던 애제자 퍼거슨을 데리고 에버턴이 과거에 원래 잘 하던 축구로 돌아간 것이다.

이는 주효했다. 이 경기에서 에버턴은 무려 62회의 태클을 시도해 37회를 성공시키는 괴력을 과시했다. 이는 첼시보다 3배 가까운 태클 시도에 더해 2배 이상의 태클 성공에 해당한다(첼시 태클 시도 21회 & 성공 15회).

37회 태클 성공은 에버턴 구단 역사상 2014년 2월 토트넘과의 맞대결 이후 5년 10개월 만에 EPL 한 경기 최다 태클에 해당한다. 게다가 구디슨 파크 홈으로 국한지어 놓고 본다면 2007년 3월 아스널과의 경기 이후 12년 9개월 만에 EPL 홈 한 경기 최다 태클에 해당한다.

더 놀라운 건 비단 구단 기록을 넘어 이는 EPL 전체 팀들을 대상으로 하더라도 2016/17 시즌 이래로 EPL 1경기 최다 태클 성공에 해당한다는 사실이다. 이 정도로 에버턴 선수들은 몸을 아끼지 않는 태클을 통해 첼시를 괴롭혔다.

Everton made 37 tackles today against Chelsea, the most any team has made in a game since the start of the 2016-17 season. Big Dunc making his mark. https://twitter.com/Squawka/status/1203321542664478721/photo/1