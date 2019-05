英 신문 1면, 너도나도 '메시 찬양' [GOAL LIVE]

(메시의 활약상으로 도배된 英 신문 1면 모습. 사진=장희언 기자)

[골닷컴, 런던] 장희언 기자 = "THE ONE AND ONLY(세상에 단 하나뿐인)" "OH MY GOD(오 마이 갓)"

지난 1일(현지시간) 스페인 바르셀로나 캄프누에서 2018/19시즌 UEFA 챔피언스리그 4강 1차전 바르셀로나 대 리버풀의 경기가 펼쳐졌다.

바르셀로나는 리오넬 메시의 멀티골과 수아레즈 골에 힘입어 3-0 승리를 가져가며, 결승 진출에 유리한 고지를 점했다.

영국 현지 언론은 2일(현지시간) 신의 경지를 넘어선 메시의 활약과 바르셀로나의 승리 소식을 스포츠 1면을 통해 보도했다.

영국 언론 '더 가디언'과 '데일리 메일'은 "MESSI ON ANOTHER PLANET(다른 별에서 온 메시)"라는 제목을 1면에 내걸며 완벽했던 메시의 프리킥 골에 대해 극찬했다.

또한 '더 타임즈'와 '더 선'은 "THE ONE AND ONLY(세상에 단 하나뿐인)" "THE GENIUS OF MESSI(천재 메시)"라는 표제로 개인 통산 600호 골을 달성한 메시의 맹활약에 대해 조명했다.

이와 함께 '데일리 미러'와 '데일리 스타'는 메시에 대해 "UNSTOPPABLE(막을 수 없는)"라고 언급하는 등 현재 시점에서 그를 뛰어넘을 수 있는 사람은 단 한명도 없음을 인정하기도 했다.