伊 언론 "스몰링, 로마 잔류 없이 맨유 복귀할 듯"

맨유 소속 수비수로 이번 시즌 이탈리아 세리에A 명문 클럽 AS 로마에 임대되어 활약한 스몰링이 맨유로 복귀할 것이라는 현지 보도가 나왔다.

[골닷컴] 이성모 기자 =





이탈리아 매체 '스카이 이탈리아'는 2일(현지시간) "스몰링이 AS 로마에 남지 않고 맨유로 복귀할 것으로 보인다"고 보도했다.스몰링은 이번 시즌 AS 로마에서 모든 대회 통합 36경기에 출전해 3골을 기록했고, 시즌 내내 준수한 활약을 선보였다. 이에 AS 로마 혹은 세리에A 타클럽들이 스몰링의 완전 영입을 노리고 있는 것으로 전해졌다.특히, 현재 AS 로마 외에는 유벤투스가 다른 선수들을 포함한 트레이드 이적을 시도중이라는 보도도 나온 바 있으나 2일 '스카이 이탈리아'의 보도는 맨유가 스몰링을 복귀시키는 것에 더 중점을 두고 있다는 뜻으로 해석된다.세리에A에서 인상적인 모습을 보여준 스몰링이 EPL로 복귀 후에도 같은 활약을 이어갈 수 있을지 지켜볼만한 대목이다.사진=골닷컴 UK