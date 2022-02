골스튜디오, FIFA22 협업 ‘Supernova Kit’ 공개

[골닷컴] 스포츠 컬쳐 브랜드 골스튜디오(GOALSTUDIO)가 글로벌 게임 기업 일렉트로닉 아츠 코리아(Electronic Arts Korea, 이하 EA)와 함께 초신성 컨셉의 'EA SPORTS™ FIFA 22 (이하 'FIFA22')' Supernova Kit를 공개했다.

2022년 호랑이 해를 기념하기 위해 FIFA22 얼티밋 팀 Korean Tiger Kit을 출시한데 이어 두번째 Kit이다.

FIFA22의 신예 선수들을 조명하고자 기획된 Supernova Kit은 게임 내에서 만나볼 수 있는 메타버스 버전으로 제작되었다. FUT 유니폼 3종(Home & Away, GK)과 VOLTA의 라이프스타일 의류 6종으로 구성되었다. 유니폼과 라이프스타일 의류에 적용된 메인 패턴은 별이 폭발하면서 생기는 에너지에서 영감 받아 유망주들의 무한한 가능성과 폭발력을 표현하였다.

FIFA22의 게임 유저들은 2월 5일부터 3월 18일까지 FIFA22 스토어에서 코인으로 Supernova Kit의 FUT 유니폼과 VOLTA의 라이프스타일 의류를 구매할 수 있다.

© 2022 Electronic Arts Inc. EA, EA SPORTS and the EA SPORTS logo are trademarks of Electronic Arts Inc.