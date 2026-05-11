Betiltották a Ferencváros-szurkolók Magyar Péternek szánt molinóját az MK-döntőben + fotó

A Ferencváros szurkolók Magyart Pérernek szerettek volna üzenni

Nem szokatlan, hogy egy-egy futballmeccsen megjelennek különböző politikai tartalmú üzenet is a szurkolóktól. Ez történt volna a szombati, Ferencváros - Zalaegerszeg Magyar Kupa-döntőn is, amit a fővárosi zöld-fehérek a Toon Raemaekers 111. percben szerzett góljával nyertek meg.

A szervezők nem engedték be a Magyar Pétert ábrázoló molinót a Magyar Kupa-döntőre

A Hooligans.cz X-oldal szerint egy kisebb ferencvárosi szurkolói csoport egy aktuálpolitikai témájú molinót szeretett volna bevinni a mérkőzésre, amit a szervezők azonban nem engedélyeztek végül.

A drapéria Magyarország újonnan megválasztott miniszterelnökét, Magyar Pétert ábrázolja szivárvány színben, felette a felirat pedig a következő volt: „STOP LMBTQ”, azaz mondjuk nemet az LMBTQ-ra.

A Ferencváros négy év után nyert újra Magyar Kupát

A Ferencváros 2022 után nyerte meg ismét a Magyar Kupát a Zalaegerszeg ellen, a lefújás után pedig óriási fieszta kezdődött a játékosok között, így pozitív töltettel léphetnek pályára az NB I utolsó fordulójában, ahol egy pontos hátrányban van a Fradi az ETO FC mögött, így a győzelem mellett azért is kell szorítani a szurkolóknak a ZTE ellen, hogy a győriek ne tudják legyőzni idegenben a Kisvárda együttesét.

