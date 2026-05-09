Fieszta! Így ünnepelte meg a Ferencváros a Magyar Kupa-győzelmet + videó

Drámai végjátékot hozott a Magyar Kupa döntője, amelyet a Ferencváros nyert meg a Zalaegerszeg ellen. A lefújás után a zöld-fehérek együtt ünnepeltek a Fradi-táborral, majd következett az éremátadó. A játékosok önfeledten ünnepelték a Ferencváros 25. Magyar Kupa-győzelmét. Mutatjuk a fiesztáról készült videót!

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, a Ferencváros a Liverpoolt másolva 1-0-s győzelmet aratott a Zalaegerszeg ellen a Magyar Kupa döntőjében szombat este, a találkozó győztes gólját Toon Raemaekers szerezte a 111. percben Abu Fani gyorsan elvégzett szöglete után.

A Ferencváros először a szurkolókkal ünnepelt

A lefújást követően a Ferencváros játékosai a Fradi tábor elé vonultak, ahol megköszönték a szurkolók buzdítását, és együtt ünnepeltek a drukkerekkel.


Ezt követően jött az éremátadó ünnepség, ahol először a Zalaegerszeg játékosai vették át az ezüstérmet, majd a Ferencváros az aranyat. 

A Magyar Labdarúgó Szövetséget Szalai Ádám, az MLSZ elnöke képviselte, az egykori kiváló labdarúgó adta át az érmeket. 

A trófeát a Ferencváros csapatkapitánya, Dibusz Dénes vette át Szalai Ádámtól, és emelte magasba.


Frissítés! (21:17)

A döntő tudósítását IDE KATTINTVA tudod visszanézni. 


