Ahogy korábban már beszámoltunk róla, a Ferencváros a Liverpoolt másolva 1-0-s győzelmet aratott a Zalaegerszeg ellen a Magyar Kupa döntőjében szombat este, a találkozó győztes gólját Toon Raemaekers szerezte a 111. percben Abu Fani gyorsan elvégzett szöglete után.

A Ferencváros először a szurkolókkal ünnepelt

A lefújást követően a Ferencváros játékosai a Fradi tábor elé vonultak, ahol megköszönték a szurkolók buzdítását, és együtt ünnepeltek a drukkerekkel.

Ezt követően jött az éremátadó ünnepség, ahol először a Zalaegerszeg játékosai vették át az ezüstérmet, majd a Ferencváros az aranyat.

A Magyar Labdarúgó Szövetséget Szalai Ádám, az MLSZ elnöke képviselte, az egykori kiváló labdarúgó adta át az érmeket.

A trófeát a Ferencváros csapatkapitánya, Dibusz Dénes vette át Szalai Ádámtól, és emelte magasba.

