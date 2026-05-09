Ahogy korábban már beszámoltunk róla, a Ferencváros 1-0-s győzelmet aratott Toon Raemaekers 111. percben szerzett góljának köszönhetően a Zalagereszeg elleni Magyar Kupa-döntőben. A lefújást követően Kubatov Gábor, a Ferencváros elnöke értékelte a kupagyőzelmet az M4 Sport kamerái előtt:

Riporter: Megvan a 25. kupagyőzelme a Ferencvárosnak, ami egy hatalmas siker, azonban az is egy nagy megkönnyebülés lehet, hogy így legrosszabb esetben is az Európa-liga-selejtezőjében indulhat a klub.

Kubatov Gábor: Sok jelentősége vannak annak is, hogy minimum az Európa-ligában kezdünk. Annak is van jelentőssége, hogy harmadszor kerültünk a döntőbe, és épphogy csak meglett. Az első két döntőnket elvesztettük, pedig jól mentünk végig, és azért ehhez nagy lelkierő kell egy csapatnál, hogy egy ilyen kiélezett meccsen egy ilyen fantasztikus Zalaegerszeg ellen győzni tudjunk. Talán idén még nem is vertük meg őket. Szóval sok szempontból ezer dolog van a fejemben, nagy jelentősége volt ennek a győzelemnek.

R: Ez egy olyan szezon, ahol nagyon extra volt a nemzetközi kupaszereplés, a bajnoki cím még nem dőlt el, viszont mégis csak van egy trófea, ez mennyit számít ilyenkor?

Kubatov: A Ferencvárosnál az ezüstérmek nem számítanak semmit. Ha megkérdezed egy fradistától, hogy hányszor voltatok ezüstérmesek, nem tudja megmondani, csak azt tudja, hogy hányszor voltunk bajnokok. Ugyanez a kupadöntőkkel. Nekik az ezüstérem nem ér semmit. Ezért aztán ennek hihetetlen jelentősége van, hogy meg tudtuk nyerni.

R: Annyiban visszautalnék a tavalyi döntő utáni nyilatkozatára, ahol a vereség után azt mondta, hogy akkor két csapatot kell összerakni, egyet a bajnokságra, egyet nemzetközi porondra. Ebből most kijött egy nemzetközi kupa menetelés. Viszont azt gondolta volna, hogy a magyarszabályt ennyire megsínyli majd a csapat, hogy ennyire nehéz lesz a bajnokságban játszani?

Kubatov: Igen, én mindig tiltakoztam a magyarszabály ellen, én most sem tartom jó dolognak. Nem lehet így a csapatot játszatni, nem lehet szisztémákat begyakoroltatni, mert mindig más csapat van fent a pályán. Játékosokat kell magyar állampolgárrá tenni, szóval olyan köröket kell futni, ami teljesen felesleges. Ha valaki magyar, az kerüljön be, az legyen jobb, mint a külföldiek, az edző a legjobb játékosokat fogja feltenni a pályára, én ebben hittem, és ez megerősíti a magyar futballt. Mi egy másik irányba indultunk el, én nem is tudok, és nem is akarok elöfölött napirendre térni, szerintem ez egy rossz döntés.

Frissítés! (21:17)

A döntő tudósítását IDE KATTINTVA tudod visszanézni. A Ferencváros ünneplését pedig IDE KATTINTVA találod meg.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.