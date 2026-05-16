A nyári átigazolási időszak közeledtével ismét felpörgött a találgatás a Manchester City körül. Az angol sajtó szerint Pep Guardiola együttese több poszton is erősíthet, miközben néhány kulcsjátékos jövője továbbra is kérdéses.

A Sky Sports élő átigazolási blogja szerint a City vezetősége elsősorban a középpálya és a támadósor mélyítésén dolgozik, ugyanakkor az esetleges távozók pótlására is készülnek. A klubnál továbbra is kiemelt cél, hogy a keret versenyképes maradjon a Premier League-ben és a Bajnokok Ligájában is.

Közben Guardiola jövője is újra a figyelem középpontjába került. A szakember pénteki sajtótájékoztatóján szokásos ironikus stílusában reagált az őt övező találgatásokra. Amikor arról kérdezték, hogy szombaton az FA-kupa-döntő lehet-e az utolsó Wembley-szereplése a City kispadján, nevetve így válaszolt:

„Semmiképp! Még egy év van hátra a szerződésemből.”

A katalán edző azt is hangsúlyozta, hogy az elmúlt tíz év sikerei önmagukért beszélnek. Guardiola eddig 19 trófeát nyert a klubbal, és úgy fogalmazott, hogy „nem rossz teljesítmény” ennyi címet begyűjteni egy évtized alatt.

A sajtótájékoztató egyik legemlékezetesebb pillanatában Guardiola saját szerepét is értékelte. Mosolyogva, bicepszét megfeszítve mondta:

„Tudják jól, hogy szórakoztató voltam. Rohadtul szórakoztató voltam!”

A tréner emellett reagált arra a hírre is, miszerint két stábtagja, Lorenzo Buenaventura és Xabi Mancisidor távozhat a klubtól. Guardiola először viccelődve azt állította, hogy mindenkinek három évvel meghosszabbította a szerződését, majd később komolyabban hozzátette: ha valaki új kihívásokat keres, azt megérti és támogatja.

„Az élet túl rövid ahhoz, hogy mindig a komfortzónában maradj” – fogalmazott.

Az angol média szerint mindeközben a City továbbra is figyeli az átigazolási piacot, és olyan játékosokat keres, akik hosszú távon is illeszkednek Guardiola rendszerébe. A klub filozófiája változatlan: csak valóban megfelelő futballistákért hajlandó jelentős összeget fizetni, így várhatóan ezen a nyáron sem lesz kapkodás az Etihad Stadionban.

Hogy hogyan alakul a jövő a Manchester City-nél, az ma másodlagos, hiszen a figyelem most már egyértelműen az FA-kupa-döntőre szegeződik, ahol Guardiola és a csapata újabb trófeával írhatják tovább a már így is történelmi korszakukat.

