ÉLŐ! Eldől, hogy az ETO FC vagy a Ferencváros lesz a bajnok, jön az FA-kupa döntő is

Ma minden eldől az NB I-ben

Nem is alakulhatott volna izgalmasabban az idei utolsó NB I-es forduló, ugyanis a bajnoki cím mellett az európai helyek sorsa is kérdéses az utolsó játéknap előtt. Az egy ponttal vezető ETO FC Kisvárdán lép pályára, és amennyiben győz, története ötödik bajnoki címét ünnepelheti a győri együttes. Ezt szeretné megakadályozni a kupagyőztes Ferencváros, amely a Zalaegerszeget fogadja a Groupama Arénában, és mindenképpen győznie kell Robbie Keane együttesének, hogy legyen esélye zsinórban nyolcadik, összességében 37. bajnoki címét elhódítani a fővárosiaknak. Az ETO kisvárdai fellépését IDE KATTINTVA, míg a Ferencávros szezonzáróját IDE KATTINTVA élőben követheted.

A bronzéremért is nagy csata várható az utolsó körben, az egyaránt 50 pontos Paks és Debrecen, valamint a 48 pontos ZTE küzd a dobogó alsó fokáért és a két Konferencialiga-helyért. A Paks Miskolcra látogat, a DVSC az Újpestet fogadja, míg a ZTE a Fradi otthonában küzd meg az európai kupaszereplésért. Az NB I zárófordulóját ITT követheted élőben.

Jön az FA-kupa döntő, zárul a Bundesliga is

A bajnoki címért küzdő, Ligakupa-győztes Manchester City a Chelsea ellen döntheti el az idei FA-kupa sorsát, melyet IDE KATTINTVA figyelhetsz élőben.

A Bundesligában már jó ideje eldőlt a Bayern München bajnoki címe, ám a BL-helyekért és a kiesésért még nagy harc várható az utolós körben. A negyedik Bajnokok ligája helyért az egyaránt 61 pontos Stuttgart és Hoffenheim, valamint az 58 pontos Leverkusen küzd, a kieséses osztályozóért pedig három 26 pontos együttes száll harcba a Wolfsburg, a Heidenheim és a St. Pauli részvételével. A Bundeliga zárókörét ITT kísérheted figyelemmel élőben.

