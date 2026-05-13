Manchester City v Crystal Palace - Premier League
A City üzent az Arsenalnak: még nincs vége a bajnoki versenynek

A Manchester City nem hibázott a Crystal Palace ellen, és 3-0-s győzelmével újra nyílttá tette a Premier League aranycsatáját. Pep Guardiola együttese Erling Haaland nélkül is magabiztosan nyert, így két fordulóval a szezon vége előtt két pont választja el az éllovas Arsenaltól.

Bár az Arsenalt üldöző Manchester City – a londoniak előnye öt pont volt a szerdai találkozó előtt, igaz, Mikel Arteta együttese egy bajnokival többet játszott -  győzelmi kényszerben lépett pályára a Crystal Palace ellen, az együttest irányító Pep Guardiola merészet húzott, és Erling Haalandot, valamint Jeremy Dokut is a kispadra ültette. A döntésében alighanem a szombati, Chelsea elleni FA-Kupa elődöntő is szerepet játszott, együttese mindenesetre a két támadó nélkül is sikerrel vette a szerda esti akadályt.

A két húzóember távollétében Phil Foden lépett elő főszereplővé. Bár az első negyedórában a vendégek előtt előbb egy gyors kontra, majd egy veszélyes fejes után adódott gólszerzési lehetőség, a City egyre inkább átvette az irányítást, a 32. percben pedig a vezetést is megszerezte: Foden gólpassza után Semenyo lőtte ki a jobb alsó sarkot.

Nem kellett sokat várni, hogy a házigazda megduplázza az előnyét, nyolc perccel később ismét az angol támadó készített elő, ezúttal Marmoush volt a befejező, így Guardiola együttese megnyugtató, kétgólos előnnyel vonulhatott a szünetre.

Bár elképzelhető, hogy az utolsó fordulót követően a gólkülönbség rangsorol majd az Arsenal és a Manchester City között, a fordulás után a hazaiak inkább az előny biztos megtartására, mintsem a növelésére törekedtek, ám a hajrában Savinho így is háromgólosra növelte az előnyt, egyben beállította a 3-0-s végeredményt – az Arsenal továbbra sem nyugodhat meg, a City két pontra megközelítette két fordulóval a bajnokság vége előtt. 

