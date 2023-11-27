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Összeszámoltuk a szavazatokat: megvan, kit választottatok az év női játékosának 2022-ben!
Összeszámoltuk a szavazatokat: megvan, kit választottatok az év játékosának 2022-ben!
Szavazz kedvenceidre!
Szavazz a kedvenceidre!
A drukkerek szavazatai alapján összeállt a 2021-es GOAL 50-es lista a nők között is.
A PSG támadója megelőzte Crisztiano Ronaldót, a nőknél elsöprő győzelmet aratott a Barcelona sztárja.
Ebben az évben a szurkolók döntik el, hogy ki volt a legjobb férfi és női játékosa 2021-ben.
A két nagy rivális közé állhat a Liverpool sztárja, de most a szurkolók döntenek.
A magyar származású játékos felveszi a versenyt a nagy klubok sztárjaival.
Miután megnyerte a 2020-as Goal 50-et, a Bayern München sztárja leült a Goallal, hogy beszéljen világcsúcsig vezető útjáról.
A Goal 50 bajnokának keddi bejelentése után a Bayern sztárja, Robert Lewandowski megnyerte a szurkolóknak kiírt rajongói szavazást is.
A Bayern München és a Chelsea támadójának 2019–20-as teljesítményét nagyra értékelték.
A 38 országot érintő globális szavazás után a Goal büszkén mutatja be a bolygó legjobb 25 férfi és 25 legjobb női labdarúgójának idei listáját.
Ismét itt van a Goal 50! Most lehetőségetek van arra, hogy a Goal 50 Fan Vote keretein belül kiválasszátok a saját esélyeseiteket.
A Goal50 győztesével készült exkluzív interjú rávilágít arra, hogy milyen hosszú utat járt be a játékos addig, hogy a világ egyik legjobbja legyen.
A két szupersztár újra összecsapott a Goal50 szavazásán, de ki teljesített jobban a 2017/2018-as szezonban?
A 32 gólos PL-szezonja után a Liverpool kulcsembere először léphet fel a Goal50 dobogójára.
Az argentin támadó korábbi csapattársai mesélnek a katalán klubnál töltött korai napjairól.
A Goal 37 szerkesztőségének szavazatai alapján idén tizedik alkalommal állítottunk fel rangsort a 2016/17-es idény 50 legjobb játékosából. Íme!