Íme az év csapata

A minden évben megrendezésre kerülő GOAL50 szavazáson szavazhattatok az év legjobb játékosaira. Ez alapján összeállítottuk az év legjobb 11-ét. Íme a lista:

Gianluigi Donnarumma (AC Milan, Olaszország)

2015 július 30-án, tizenhatévesen mutatkozott be az AC Milanban a Real Madrid ellen. Akkor még senki nem gondolta volna, hogy egyszer a világ egyik legjobb kapusa lesz. Idén nyáron 251 mérkőzés után hagyta ott a piros-feketéket, hogy a francia PSG-hez igazoljon. De előtte még megválasztották a Serie A legjobb kapusának. Sokak szerint Donnarummának köszönhető, hogy a Milan BL-helyen végzett a bajnokságban.

Az Európa-bajnokságon is élete formájában játszott, mindössze 4 gólt kapott a kontinensviadalon. Az olasz válogatott az elődöntőben, majd utána a döntőben is tizenegyesesekkel diadalmaskodott, amiben szintén komoly szerepet játszott a még mindig csak 22 éves hálóőr. Teljesítményéért az EB legjobbjának is megválasztották.

Giorgio Chiellini (Juventus, Olaszország)

Az olasz védő 2006-ban, 22 évesen kimaradt az olasz válogatott keretéből, így nem lett világbajnok. Az olaszok 2012-ben Spanyolország ellen elvesztették az EB-döntőt. A Chiellini vezette védelem egy 4-0-s zakóba szaladt bele a fináléban. Úgy tűnt, hogy a veterán hátvéd meg van átkozva, és válogatott szinten elkerülik a komolyabb sikerek. És 36 évesen, közel a 37-hez, fiatalokat megszégyenítő módon játszva, sikerre vezette hazája válogatottját, elhódította a 2021-ben rendezett Európa-bajnokságot.

Leonardo Bonucci (Juventus, Olaszország)

Chiellini harcostársa a válogatottban és a Juventusban is, már évek óta. Ketten együtt az EB-n megállíthatatlanok voltak. Így Bonucci sem maradhat ki az év tizenegyéből.

Rúben Dias (Manchester City/Portugália)

Pep Guardiola már évek óta próbálja összerakni City a védelmét. A spanyol tréner hobbija a Manchester City tulajdonosának már több száz millió fontjába került. 2020 azonban meghozta az áttörést Guardiolának, egy igazi vezéregyéniséget talált Portugáliában, Rúben Dias személyében. A korábbi Benfica hátvéd segítségével vissza is szerezték a bajnoki trófeát a Liverpooltól.

Joshua Kimmich (Bayern München/Németország)

Az új Philipp Lahm. Csak több gólt rúg. Az előző szezonban hat gólt szerzett és tizennégyet készített elő. A Bayern München egyik motorja volt.

N’Golo Kanté (Chelsea/Franciaország)

Az a típusú játékos, akit ha a mérkőzés előtt felhúzol, utána végig robotolja a teljes találkozót. Az egész Bajnokok Ligája szezon és a Manchester City elleni megnyert döntő meghatározó alakja.

Kevin De Bruyne (Manchester City/Belgium)

A belga játékmester Pep Guardiola rendszerének alapköve, nélküle elképzelhetetlen lett volna Manchester City BL-döntőbe jutása és a bajnoki cím is.

Ángel Di Maria (PSG/Argentína)

Di Maria szereti a nagy meccseket, ezt már többször bebizonyította pályafutása során. Idén nyáron ismét villant a 33 éves argentin, az ő góljával verték meg Messiék az ősi rivális brazilokat a döntőben, ezzel hosszú idő után újra elhódítva a Copa Américát.

Lionel Messi (PSG/Argentína)

Az argentin világklasszist nem kell senkinek sem bemutatni, számai még 34 évesen is magukért beszélnek. Messi a Barcelona lejobbja volt a szezonban, és rekordot jelentő nyolcadik alkalommal nyerte el a spanyol gólkirályi címet. Majd megnyerte a Copa Américát Argentínával, a kontinensviadal gólkirálya volt és a torna legjobbjátékosának is őt választották. Augusztusban 21 év után elhagyta a katalánokat és a PSG-be költözött. November végén hetedik aranylabdáját is elhódította.

Robert Lewandowski (Bayern München/Lengyelország)

A lengyel támadó még 33 évesen is egészen elképesztő számokat produkál. 48 mérkőzésen 48 gólt rúgott az előző szezonban. A Bundesligában megdöntötte Gerd Müller megdönthetetlennek tűnő rekordját: 41 gólt szerzett a 2020/21-es idényben.

Cristiano Ronaldo (Manchester United/Portugália)

Két gólkirályi címet is bezsebelt a 2021-es esztendőben. A Serie A gólkirálya lett 29 góllal, és az Európa bajnokság aranycipőjét is ő vihette haza 5 találatával. Idén nyáron elhagyta a Juventust és 12 év után visszatért az Old Traffordra. Oda, ahol minden elkezdődött.

Az év álomcsapata: Gianluigi Donnarumma, Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci, Rúben Dias, Joshua Kimmich, N’Golo Kanté, Kevin De Bruyne, Ángel Di Maria, Lionel Messi, Robert Lewandowski, Cristiano Ronaldo

