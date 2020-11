Goal 50: Robert Lewandowski és Pernille Harder volt a legjobb a szavazók szerint!

A Bayern München és a Chelsea támadójának 2019–20-as teljesítményét nagyra értékelték.

Robert Lewandowski és Pernille Harder vitte el a koronát a Goal 50-en.

A játékosa a középpályását Kevin De Bruyne-t, valamint a négyszeres győztes Lionel Messit előzte meg és nyerte el első alkalommal a díjat. A lengyel válogatott játékos hihetetlen teljesítményt nyújtott, hiszen 47 meccsen 55 gólt szerzett és közben megnyerte a bajnokságot, a kupát és a Bajnokok Ligáját is.

Messi, Cristiano Ronaldo, Wesley Sneijder, Luka Modric és a tavalyi győztes, Virgil van Dijk után Lewandowski a hatodik játékos, aki a férfiak mezőnyében elnyerte a trófeát.

„Nagyon jó érzés, ha egyéni címet nyer az ember, ez egy extra dolog – mondta Lewandowski a Goal-nak egy exkluzív videóinterjúban. – A futball csapatsport, de ezek a további díjak számomra is sokat jelentenek. Ez azt mutatja, hogy az a kemény munka, amelyet naponta végzel, egyszer megtérül. Ameddig az ember futballozik, addig dolgoznia is kell, majd a pályafutása után gondolkodhat azon, hogy miket nyert. A csúcsra kerülni nehéz, de ott maradni még nehezebb.”

A második helyen végzett De Bruyne remek szezont zárt a Cityvel, amelyben a játékos megjavította Thierry Henry gólpassz csúcsát: összesen húsz gólt készített elő. A harmadik Messi is csúcsot döntött, hiszen ő az első játékos a spanyol ligában, aki húsz gólt és húsz gólpasszt jegyzett egyetlen idányben. Az első ötben ott van még Neymar, aki BL-döntőbe jutott a -vel, valamint a -szal bajnoki címet nyerő Cristiano Ronaldo is. Mbappé a hatodik, a bajnoki címében főszerepet vállaló és címvédő Van Dijk pedig a hetedik helyen végzett. Jürgen Klopp harminc év után bajnoki címet nyerő csapatából felkerült a listára Sadio Mané, Trent Alexander-Arnold, Mohamed Szalah és Jordan Henderson is.

Nem sok klub van, amelyik több játékossal is büszkélkedhet a listán, de ilyen a , a Juventus, vagy éppen a Dortmund.

A női mezőnyben Harder kiemelkedő teljesítményt nyújtott a Wolfsburgban. A dán válogatott játékos immár a labdarúgója, amit többek között annak köszönhet, hogy 38 gólt szerzett a legútóbbi szezon mérkőzésein, bajnoki címet nyert és a BL-ben is jól teljesített.

„Mindig jó megszerezni ezeket az egyéni díjakat” – mondta a Goal-nak egy exkluzív videóinterjúban. – Természetesen ezeknek a díjaknak a megszerzése a csapatról és a csapattársakról szól. Volt néhány csodálatos játékos Wolfsburgban, és csodálatosan éreztem magam ott.”

Az támadója, Vivianne Miedema végzett másodikként, míg az angol hátvéd, Lucy Bronze lett a harmadik, aki négy trófeát nyert a Lyonnal az előző évadban – többek között a magyar származású Marozsán Dzsenifer (képünkön). A Bronze mellett még heten kerültek fel a Goal 50-es listájára a Lyonból.

Az angol bajnok Chelsea négy játékosa került be a legjobbak közé, míg a tavalyi amerikai bajnok három női futballistája szerepelt a listán.