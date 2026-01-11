Ahogy korábban már beszámoltunk róla, a Real Madrid 2-1-s győzelmet aratott az Atlético Madrid ellen a Spanyol Szuperkupa-döntőben Dzsiddában, és bejutott a vasárnapi fináléba, ahol az Athletic Bilbaót búcsúztató Barcelona lesz a Királyi Gárda ellenfele.

Xabi Alonso állása már régóta veszélyben forog a Real Madridnál. A Marca információi szerint a klubvezetőség álláspontja egyértelmű: meg kell nyerni a Szuperkupát, minden más esetben menesztik a spanyol trénert.

Xabi Alonso talán épp ezért vetett be mindent az Atlético Madrid elleni mérkőzés előtt az öltözőben, ugyanis a 44 éves edző egy roppant érzelmes motiváló beszéddel próbálta feltüzelni játékosait:

„Régóta vártunk erre a mérkőzésre, emlékeztek? Piros körrel jelöltük be a naptárban. Most jött el az idő. Adjunk bele mindent! Ne feledjétek, mindkét tizenhatoson belül erőseknek kell lennünk, védekezésben és támadásban egyaránt. Amikor nyomást gyakorlunk, akkor EGYÜTT támadunk le!”

– motiválta játékosait Alonso.

A motiválás végül bejöt, a Real Madrid 2-1-re legyőzte a városi riválisát, még annak ellenére is, hogy Diego Simeone mindent bevetett, hogy kizökkentse Vinícius Júniort.

A Marca információi szerint Xabi Alonsót kirúgják, ha nem nyer Barcelona ellen a Szuperkupa-döntőben. Mindezt figyelembe véve, vasárnap este is egy hidegrázós öltözői beszédre készülhetünk?

A Barcelona-Real Madrid Spanyol Szuperkupa-döntőt IDE KATTINTVA élőben követheted a GOAL-on.