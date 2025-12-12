A Real Madrid hármat számol Xabi Alonsóra – kiderült, ki lehet a Királyi Gárda következő edzője

A Real Madrid utolsó 8 mérkőzéséből mindössze csak kettőt tudott megnyerni, ami finoman szólva sem megszokott a klubnál. A Dario AS információi szerint a klubvezetés már nem biztos benne, hogy Xabi Alonso sikerre tudja vezetni a blancókat. Tovább súlyosbítja a helyzetet, hogy a szerdai Manchester City elleni BL-vereség (2-1) végén a szurkolók egy része kifütyülte a madridi játékosokat a Santiago Bernabéu-ban – ez pedig olyasvalami, amit a klubvezetés messze szeretne elkerülni.

Ezért Florentino Pérez klubelnök három meccses ultimátumot adott Xabi Alonsónak. A 44 éves trénernek nyernie kell a Deportivo Alavés otthonában a hétvégi bajnokin, majd a sikerrel kell vennie a harmadosztályú CF Talavera elleni akadályt a spanyol Király Kupába, ezt követően pedig a Sevilliát is le kell győznie a Santiago Bernabéu-ban – csakis így őrizheti meg az állását. Minden más esetben azonnal meneszteni fogja a klub.

Példátlan sérüléshullám sújtja a madridiakat

Xabi Alonso dolgát az sem könnyíti meg, hogy kulcsemberek sora hiányozhat az Alavés ellen. A legnagyobb hiányzó Kylian Mbappé lehet, aki nélkül eddig látványosan szenvedett a Real Madrid. A világbajnok csatár a Celta Vigo elleni vereség során eltörte a bal gyűrűsujját, majd izomfájdalmak miatt a Manchester City ellen már nem léphetett pályára. Pénteken még nem edzett a csapattal, így csak szombaton dől el, bevethető lesz-e a Deportivo Alavés ellen.

A sérült- és eltiltáslista így akár tizenegy fősre is duzzadhat: Antonio Rüdiger játéka erősen kérdéses, Eduardo Camavinga várhatóan kihagyja a meccset, míg Endrick, Fran García és Álvaro Carreras eltiltás miatt biztosan nem játszhat. Trent Alexander-Arnold, Daniel Carvajal, David Alaba, Ferland Mendy és Éder Militao továbbra is a maródiak listáján szerepelnek, miközben a Barcelona már négy ponttal ellépett a Királyi Gárdától a bajnokságban. A Real Madrid számára így nemcsak az ultimátum, hanem a bajnoki versenyfutás miatt is létkérdés a győzelem.

Ki lehet Xabi Alonso utódja?

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, spanyol sajtóértesülések szerint az igazgatótanács Xabi Alonso menesztése esetén Zinédine Zidane-t vagy Jürgen Kloppot kérné fel a Királyi Gárda irányítására.

