Ahogy korábban már beszámoltunk róla, a Real Madrid 2-1-s győzelmet aratott az Atlético Madrid ellen a Spanyol Szuperkupa elődöntőben. Spanyol beszámolók szerint Diego Simeone, az Atlético Madrid vezetőedzője a mérkőzés során mindent megtett, hogy kizökkentse Vinícius Júnior-t, a történtek pedig a 25 éves szélső lecserélésekor szabadultak el, amikor Simeone, még egyszer, utoljára beszólt a brazilnak. Xabi Alonsónak és a stábtagoknak kellett elrángatniuk a helyszínről Viníciust, hogy ne induljon meg a Matracosok argentin vezetőedzője felé.

A spanyol AS értesülései szerint a Movistar Plus már az első félidőben mutatott olyan felvételeket, amelyeken az argentin edző Viníciust hergeli. Simeone állítólag ezt mondta neki:

„Florentino (Pérez) ki fog rúgni téged. Jegyezd meg, honnan hallottad először.”

Később Simeone ismét megpróbálta elterelni Vinícius figyelmét, ezúttal azonban arra szólította fel, hogy hallgassa meg a lelátóról érkező füttykoncertet.

Az eset végül akkor fajult el igazán, amikor a brazil támadót Arda Güler váltotta le. Vinícius láthatóan nehezen tudta megőrizni a nyugalmát, ezért csapattársainak és az edzői stábnak – élükön Xabi Alonsóval – vissza kellett fogják, a játékvezető , Busquets Ferrer azonban így is sárga lappal büntette a 25 éves játékost.

A mérkőzés után Simeone is reagált a történtekre.

„Vini Jr.? Nincs mit mondanom”

– idézte az edzőt Fabrizio Romano.

„Játékoskorom óta azt vallom, hogy ami a pályán történik, az a pályán is marad.”

Az Atlético vezetőedzője hozzátette:

„Nagy tisztelettel vagyok Carvajal és a Real Madrid összes játékosa iránt. Világosan elmondtam neki, hogyan néz ki mindez kívülről.”

A történtekről egy szemmel láthatóan feldúlt Xabi Alonsót is megkérdezték.

„Hallottam, mit mondott Simeone Viníciusnak, és nem tetszett”

– fogalmazott a Le Journal du Real szerint.

„Így nem lehet beszélni. Vannak dolgok, amelyek átlépnek egy határt.”

– húzta alá a Real Madrid vezetőedzője.

Korábban arról is beszámoltunk, hogy Vinícius szerint mennyire fontos lenne a Spanyol Szuperkupa győzelem a blancóknak.