Gattuso Italy Northern IrelandGetty Images
Ma minden eldől! Kövesd élőben az olaszok, a törökök és a lengyelek vb-pótselejtezőit!

Bosznia-Hercegovina vs Olaszország
Bosznia-Hercegovina
Olaszország
Svédország vs Lengyelország
Svédország
Lengyelország

Kedden a vb-pótselejtezők döntőivel lezárul a 2026-os világbajnokság európai selejtezősorozata. Az utolsó játéknapon eldől, hogy a négyszeres világbajnok Olaszország, az íreket búcsúztató Csehország, vagy olyan topválogatottak, mint Törökország, Svédország, Dánia vagy Lengyelország ott lesznek-e a világbajnokságon. Ha velünk tartasz, egyetlen fontos pillanatról sem maradsz le!

Ahogy csütörtökön már beszámoltunk róla, Csehország búcsúztatta a magyar válogatottat búcsúztató Írországot, és Dánia elleni "döntőben" harcolhatja ki a vb-szereplést. 

Mint ismert, a 2020-as Európa-bajnokságot megnyernő Olaszország magabiztos, 2-0-s győzelemmel verekedte át magát Észak-Írországon, Gennaro Gattusóéknak kedd este Bosznia-Hercegovinában, mostoha körülmények között kell kiharcolniuk kijutást.

Törökország Romániát verte meg az elődöntőben 1-0-ra Isztambulban, Arda Güleréknek Koszovón át vezet az út a 2026-os világbajnokságra.

A keddi világbajnoki pótselejtezők alakulását IDE KATTINTVA élőben követheted. 

De nemcsak vb-pótselejtezőket játszanak ma, a magyar utánpótlás válogatottak Eb-selejtezőkön vesznek részt, míg a magyar válogatott Görögországot fogadja a Puskás Arénában. 

