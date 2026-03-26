A szlovákok Pozsonyban égtek meg, de Írország és Románia sem lesz ott a világbajnokságon!

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, a török válogatott 1-0-ra legyőzte Romániát a vb-pótselejtezők első elődöntőjében csütörtökön kora este, így a román válogatott nem lesz ott a 2026-os világbajnokságon.

Az olaszok vb-álmok viszont életben maradtak

A négyszeres aranyérmes olasz válogatott legutóbb 2014-ben szerepelt világbajnokságon, azóta két pótselejtezőn is elbukott, most azonban tett egy lépést a kvalifikáció felé, mert Sandro Tonali és Moise Kean találataival két góllal legyőzte az északíreket Bergamóban.

A magyar válogatottat novemberben búcsúztató íreknek Csehország jelentette a végállomást

Ugyan a írek a 23. percben már 2-0-ra vezettek, a csehek végül mégis 2-2-re és tizenegyespárbajra tudták menteni az elődöntőt. A csehek pedig jobban bírták az idegek csatáját, és 4-3-ra megnyerték a tizenegyespárbajt, így kedden ők játszhatnak Dániával a vb-részvételért, Írország vb-álmai pedig szertefoszlottak.

Dánia a második félidőben fél óra alatt négy gólt szerzett Észak-Macedónia ellen, így fölényes sikerrel jutott tovább.

A magyar felmenőkkel rendelkező, de a svédeket erősítő Viktor Gyökeres mesterhármassal segítette csapatát a spanyolországi Valenciában rendezett ukránok elleni találkozón, amelyet 3-1-re nyert meg az északi együttes.

Koszovó kiverte Szlovákiát

A csütörtöki mérkőzések legnagyobb meglepetését Koszovó szolgáltatta, amely vezetést szerzett Pozsonyban, s bár a házigazda szlovákok még az első félidőben fordítottak, szünet után a vendégek további három góllal biztosították be továbbjutásukat. A ráadásban a hazaiak még szépítettek, de az egyenlítésre már nem maradt idejük.

Hogyan tovább?

Az európai selejtezősorozatból még négy válogatott juthat ki a világbajnokságra, a csütörtöki nyolc pótselejtezős elődöntő továbbjutója kedden döntőt játszhat.

A most először 48 csapatos világbajnokságot június 11. és július 19. között három országban, Mexikóban, Kanadában és az Egyesült Államokban rendezik.

Európai vb-pótselejtezők, elődöntők:

A ág:

Olaszország - Észak-Írország 2-0 (0-0)

gólszerzők: Tonali (56.), Kean (80.)

Wales - Bosznia-Hercegovina 1-1 (0-0) - büntetők után 2-4

g.: James (51.), illetve Dzeko (87.)

B ág:

Ukrajna-Svédország 1-3 (0-1)

g.: Ponomarenko (91.), illetve Gyökeres (7., 51., 72. - a harmadikat tizenegyesből)

Lengyelország-Albánia 2-1 (0-1)

g.: Lewandowski (63.), Zielinski (73.), illetve Hoxha (42.)

C ág:

Szlovákia-Koszovó 3-4 (2-1)

g.: Valjent (6.), Haraslin (45.), Strelec (94.), illetve Hodza (21.), Asllani (47.), Muslija (60.), Hajrizi (72.)

Törökorszá-Románia 1-0 (0-0)

gólszerző: Kadioglu (53.)

D ág:

Dánia - Észak-Macedónia 4-0 (0-0)

g.: Damsgaard (49.), Isaksen (58., 59.), Norgaard (76.)

Csehország-Írország 2-2 (1-2) - tizenegyesekkel 4-3

g.: Schick (27. - tizenegyesből), Krejcí (86.), illetve Parrott (19. - tizenegyesből), Kovár (23. - öngól)

A döntők programja (kedd, 20.45):

Bosznia-Hercegovina - Olaszország

Svédország-Lengyelország

Koszovó-Törökország

Csehország-Dánia

