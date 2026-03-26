Tonali bombája törte meg a jeget – az olaszok egy lépésre a vb-től

Hiába dominált végig Olaszország, sokáig nem talált fogást az északír válogatotton, de Sandro Tonali bombája végül megtörte a jeget. A második félidőben felőrölte ellenfelét Gattuso együttese, Kean is betalált, így az olaszok 2–0-s győzelemmel jutottak közelebb a világbajnoki részvételhez, és már csak egy lépés választja el őket a tornától.

Ami 2014-ig teljesen elképzelhetetlen volt, az 2026-ra valóság lett: Olaszországban felnőtt egy olyan generáció, amely nem látta világbajnokságon szerepelni a nemzeti csapatot. A négyszeres világbajnok ugyanis a legutóbbi két tornáról egyaránt lemaradt, így csütörtök este, az Írország elleni vb-pótselejtező előtt adódott a kérdés: életben tartják-e a világbajnoki álmaikat az olaszok, vagy az esetleges északír győzelem után sorozatban harmadszor is lemaradnak a tornáról?

Az első félidőben nem kerültünk közelebb a válaszhoz, hiába játszott ugyanis mezőnyfölényben Gattuso együttese, egyik helyzetet sem sikerült gólra váltania. A fordulás után Retegui került helyzetbe, ám elég hosszan vette át a labdát ahhoz, hogy a kapujából kimozduló Charles felszedje előle a labdát, majd az egész meccsen agilisan futballozó Kean lövését védte a vendégek kapusa.

Sandro Tonali lövésénél viszont már tehetetlen volt, a Newcastle középpályása egy kifejelt labdát küldött 17 méterről bal alsó sarokba, így az 56. percben Olaszország került előnybe. Az északír válogatott erejét teljesen felemésztette a védekezés, a második félidőben kaput eltaláló lövése sem volt, így a kérdés csak az volt, hogy mikor duplázza meg előnyét az ellenfelét egyre inkább felőrlő hazai együttes. Bár Esposito gólba tartó csúsztatása után még sikerült kifejelni a labdát a gólvonalról, a 80. percben eldőlt a meccs: a gólszerző középpályás ezúttal gólpasszal jelentkezett, Kean pedig a kapufa segítségével megduplázta az előnyt.

Kétgólos hátrányból már nem volt visszaút Észak-Írországnak, az olasz válogatott 2-0-ra nyert, és a Wales-Bosznia-Hercegovina meccs továbbjutójával mérkőzik meg a vb-részvételért.

