Csehország nyerte az idegek harcát, tizenegyesekkel törte össze az írek vb-álmait + videó

Írország bekezdett

A találkozót az írek kezdték jobban, a hetedik percben Nathan Collins zörgette meg a felső lécet.

Nyolc perccel később ismét Collins került a középpontba, ugyanis az írek védőjét lerúgták a tizenhatoson belül. Glenn Nyberg először nem ítélt tizenegyest, azonban a videóbíró kihívta a játékvezetőt, aki miután visszanézte a történteket, végül mégis büntetőt ítélt. Troy Parrott – ahogy novemberben Budapesten is – most is magabiztos ítéletvégrehajtónak bizonyult, a kapu jobb sarkába helyezte a labdát, a cseh kapusnak, Matej Kovarnak esélye sem volt (0-1).

A 23. percben egy szöglet utáni kavarodás után összevissza flipperezett a labda, a játékszer pedig végül Matej Kovar válláról a kapuba vágódott (0-2).

Csehország azonban nem adta fel

A 23. percben a csehek is tizenegyeshez jutottak, Patrik Schick pedig értékesítette a megítélt büntetőt (1-2).

A 86. percben pedig jött a dráma, Michal Sadilek szögletét Ladislav Krejci bólintott be az írek kapujába (2-2).

Így mivel a rendes játékidő 2-2-vel ért véget, jöhetett a kétszer tizenöt perc hosszabbítás.

A hosszabbításban már egyik csapat sem kockáztatot így jöhettek a tizenegyesek.

Drámai tizenegyespárbajban dőlt el a továbbjutás

Csehország 4–3-re megnyerte a tizenegyespárbajt, ezzel kiharcolta, hogy jövő kedden Dániával játszhasson a vb-szereplésért.

Az írek számára pedig a vereség azt jelentette, hogy nem lesznek ott a 2026-os világbajnokságon.

