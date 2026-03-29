Vb 2026: pokoli körülmények várnak az olaszokra a sorsdöntő pótselejtezőn

Az Azzurri csütörtökön egy küzdelmes mérkőzésen, Sandro Tonali és Moise Kean góljaival 2-0-s győzelmet aratott Észak-Írország felett a bergamói elődöntőben. A tervek szerint hétfő délelőtt repültek volna Boszniába, ám az UEFA arra kérte őket, hogy halasszák el az utazást. A zenicai pálya ugyanis annyira rossz állapotban van, hogy a szövetség attól tart: ha mindkét csapat ott tartja az edzését, a gyepszőnyeg teljesen tönkremegy a meccsre.

A helyzetet az időjárási körülmények is súlyosbítják, hiszen a térségben heves esőzések, szombaton pedig még havazás is volt. Gattuso fiai így hétfőn is a firenzei Coverciano edzőközpontban maradtak.

A Sky Sport Italia információi szerint a felfordulás ellenére a szövetségi kapitány nem tervez belenyúlni a kezdőcsapatba. Ez azt jelenti, hogy a támadósorban Mateo Retegui ismét kiszoríthatja az Inter csatárát, Francesco Pio Espositót, és Matteo Politano is előnyt élvez Marco Palestrával szemben.

Jó hír az olaszoknak, hogy az Atalanta támadója, Gianluca Scamacca – aki izomproblémák miatt kihagyta az elődöntőt – újra teljes értékű edzésmunkát végzett. Szintén bevethető Alessandro Bastoni, aki kiheverte az északírek elleni meccs előtt összeszedett bokasérülését.

Az olaszok számára a tét leírhatatlanul nagy: zsinórban harmadik világbajnokságukról (2018, 2022) maradhatnak le, ha nem tudják sikerrel venni a zenicai pótselejtezőt. Mindenesetre néhányan örültek, hogy a bosnyákokkal kell a fennmaradó vb-helyért megküzdeni, mintsem Wales-szel, ami nagy felháborodást váltott ki Boszniában, amiért később Federico Dimarcónak magyarázkodnia is kellett.

Forrás: Football Italia

