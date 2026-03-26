Egyetlen gól döntött a török-román vb-pótselejtezőn

Sokáig úgy tűnt, gól nélküli döntetlennel ér véget a Törökország–Románia vb-pótselejtező, ám egyetlen villanás mindent eldöntött: Arda Güler zseniális indításából Kadioglu betalált, és ezzel a török válogatott kiharcolta a továbbjutást. A románok előtt is adódott nagy lehetőség az egyenlítésre, de a kapufa nem segített – így Montella csapata életben tartotta világbajnoki álmait.

Ha finoman akarunk fogalmazni, akkor taktikai csatát, ha kicsit keményebben, akkor rendkívül unalmas első negyvenöt percet hozott a Törökország-Románia vb-pótselejtező. Az eredményjelző már az ötvenedik percnél járt, amikor még mindig kaput eltaláló lövés nélkül álltak a felek, aztán elég volt egyetlen villanás, és máris előnybe került a házigazda.

A Real Madridban a mostani idényben alapemberré váló, az Elche ellen álomgólt szerző Arda Güler unta meg az állóvizet, az 53. percben elképesztő mélységi labdával hozta helyzetbe Kadioglut, aki hat méterről nem hibázta el a ziccert.

Két perccel később egyenlíthetett volna az addig szinte semmit sem mutató Románia, ám egy lecsorgó labdát Hagi óriási helyzetben, hét méterről a bal alsó sarok mellé lőtt. A túloldalon a Real Madrid gólpasszt jegyző középpályása zárhatta volna a le a meccset a 70. percben, ám a bal felső sarokra tartó lövését hárította a vendégek kapuját őrző Radu.

A másik oldalon a kapufa mentette meg a törököket az egyenlítéstől, majd a 86. percben Calhanoglu megpattanó lövése kerülte el a bal felső sarkot. A török válogatottnak viszont nem is volt szüksége második gólra, az utolsó perceket rutinosan az ellenfél térfelén pörgette le Vincenzo Montella együttese, így életben tartotta vb-reményeit, és a Szlovákia-Koszovó meccs győztesével találkozik március 31-én.

A győztes egy vb-részvétellel lesz gazdagabb.

