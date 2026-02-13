Újra Szoboszlai Dominikon gúnyolodnak az írek - a City elleni piros lapján viccelődnek

Az ír főváros repülőtere, a Dublin Airport egy X-re feltöltött képpel szúrt oda Manchester City elleni vereség alkalmával a kiállítás sorsára jutó Szoboszlai Dominiknak.
Mint látható, az egyik képen a fantasztikus szabadrúgása utáni gólöröme látható, a másik pedig a kiállítást követő öltözőbe vonulását ábrázolja a magyar középpályásnak. A mémhez az alábbi képaláírás született: "Amikor nyaralni indulsz, és amikor hazaérsz".
Kapcsolódó
A Real Madrid Szoboszlaival tárgyal? A magyar játékos brutális összegért válthat csapatot!
„Hiszitis és gyerekes" – élesen kritizálták Szoboszlait Liverpoolban!
Lerántották a leplet: ez Szoboszlai elképesztő szabadrúgásának titka!
Folytatódik a dráma! A Liverpool óvhat Szoboszlai piros lapja miatt, bajban a Manchester City?
Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.
A legfrissebb hírekért kövess minket a GOAL Google News oldalán is!