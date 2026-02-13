„Hiszitis és gyerekes" – élesen kritizálták Szoboszlait Liverpoolban!

Az idei szezonban a Wolverhampton Wanderers és szerdán, a Sunderland ellen sem lépett pályára (eltiltás miatt) Szoboszlai Dominik a Liverpoolban, ám mindkét bajnoki találkozón győzni tudtak a Vörösök. Ezen felbuzdulva egy szurkolói oldal bátorkodott arról írni, hogy a magyar játékos nem is olyan fontos eleme a csapatának – szúrta ki a Csakfoci.

A Rousing The Kop portál felületén megjelent írás James Brooke-tól származik, amelyben az áll, hogy a Liverpoolt nem lehet a „Szoboszlai csapata" névvel illetni. Ez bebizonyosodott azon a két összecsapáson, amelyen Szoboszlai nem volt bevethető.

"A Sunderland elleni mérkőzés pedig emlékeztető lehetett számára: a sikerhez csapattársai teljesítménye is elengedhetetlen"

– áll a cikkben.

Brooke úgy véli, akadnak más kulcsjátékosai is az együttesnek, például Florian Wirtzcet "nehezen tudná nélkülözni" angol bajnoki címvédő.

Csakhogy ennél még tovább a Rousing The Kop, és külön kritizálta a magyar válogatott csapatkapitányának hozzáállását.

"Időnként hisztis, gyerekesen viselkedik, olykor könnyelmű, fegyelmezetlen, és hajlamos kiengedni, mintha nem mindig pörögne maximális fordulatszámon, belealszik a meccsbe"

– utalt a cikk írója a Barnsley elleni hibájára és a Manchester Cityvel szembeni kiállítására, amelyeket a "túlzott önbizalma" miatt hozott össze. Kiemeli, ugyan jól teljesít az idényben, viszont ismét feltűntek a korábbról ismert hullámvölgyek".





