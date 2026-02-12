Lerántották a leplet: ez Szoboszlai elképesztő szabadrúgásának titka!

Felemás mérkőzést tudhatott maga mögött Szoboszlai Dominik a Manchester City ellen, miután lőtt egy egészen elképesztő szabadrúgásgólt, végül a Liverpool 2-1-s vereséget szenvedett Guardioláéktól, ráadásul a magyar válogatott csapatkapitányát ki is állították a mérkőzés legvégén.

A Pro Football Academy YouTube-csatornán rekreálták Szoboszlai gólját, ahol lépésről lépésre mutatták be a technikát. A videóból kiderül, milyen távolságból kell indítani a mozdulatsort, a labda mely részét és milyen technikával kell eltalálni.

