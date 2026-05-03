Az Újpest hangja keményen odaszúrt a Ferencvárosnak Gómez honosítása miatt!

Kristin László, az Újpest bemondója a Ferencváros elleni bajnoki előtt így reagált a Ferencváros honosítására:
„Örömteli hír, hogy az egyre fogyó társadalmunk új taggal bővült, ugyanis Mariano Gómez magyar állampolgár lett"
– ironizált az újpesti hangosbemondó.A derbi félidejében 2-0-ra vezet a Ferencváros, a mérkőzést IDE KATTINTVA élőben követheted.
Frissítés! (18:20)Az Újpest-Ferencváros derbi végül káoszba fulladt, a szurkolók egymásnak mentek, a rohamrendőröknek kellett közbe avatkozniuk. A találkozó 10 perc szünet után folytatódhatott, a Ferencváros végül 5-0-ra nyert.
Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.
A legfrissebb hírekért kövess minket a GOAL Google News oldalán is!