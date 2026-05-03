Az Újpest hangja keményen odaszúrt a Ferencvárosnak Gómez honosítása miatt!

Mint ismert, Mariano Gómez szerdán letette a magyar állampolgárságot, így a Ferencváros védője az Újpest elleni vasárnapi derbin már úgy lépett pályára, hogy megfelelt a magyarszabálynak. Az újpesteik hangosbemondója azonban nem ment el a váratlan honosítás mellett, és keményen odaszúrt az ősi rivális Ferencvárosnak. Mutatjuk a részleteket!

Kristin László, az Újpest bemondója a Ferencváros elleni bajnoki előtt így reagált a Ferencváros honosítására

„Örömteli hír, hogy az egyre fogyó társadalmunk új taggal bővült, ugyanis Mariano Gómez magyar állampolgár lett"

– ironizált az újpesti hangosbemondó. 

A derbi félidejében 2-0-ra vezet a Ferencváros, a mérkőzést IDE KATTINTVA élőben követheted.

Frissítés! (18:20)

Az Újpest-Ferencváros derbi végül káoszba fulladt, a szurkolók egymásnak mentek, a rohamrendőröknek kellett közbe avatkozniuk. A találkozó 10 perc szünet után folytatódhatott, a Ferencváros végül 5-0-ra nyert.

