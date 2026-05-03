Ahogy korábban már beszámoltunk róla, a Ferencváros 5-0-s győzelmet aratott az Újpesten ellen a Megyeri úton.

A Ferencváros negyedik gólja után robbant ki a balhé

A találkozó a 77. percben félbeszakadt, miután az Újpest szurkolók egy pirotechnikai eszközt dobtak be a pályára. Ezt követően az Újpest B-közép elindult a ferencvárosi vendégszurkolók felé, azonban a rohamrendőrök, illetve a rendezők az útjukat állták.

Az egyik újpestit hátba rúgták

Ekkor kisebb csetepaté indult, a hatóságok a helyi illetékesekkel együtt próbálták visszaszorítani a dühös újpestieket a saját szektorukba. Ekkor az egyik rendező a videófelvételek tanulsága szerint hátba rúgta az egyik lila-fehér drukkert, aki több métert repült.

Volt, akit hasba ütöttek

De nem ez volt az egyetlen túlkapás a derbin, ugyanis korábban az egyik újpesti szimpatizáns megpróbálta hergelni a fradistákat, azonban a rendező nemcsak visszatessékelte a hazai szektorba, hanem a videófelvételen jól látható, hogy hasba ütötte a lila-fehér szurkolót.

Az esettel kapcsolatban megkerestük az Újpestet, cikkünk megjelenéséig azonban nem reagáltak a mérkőzésen történt rendezői túlkapásokra.

