FerencvárosMTI
C. Kovács Attila

Hoppá! A Ferencváros játékosa magyar állampolgár lett!

A Ferencváros argentin védője, Mariano Gómez magyar állampolgár lett. A januárban érkezett hátvéd szerdán letette az esküt, így az Újpest elleni derbin már megfelel a magyarszabálynak. Mutatjuk a részleteket!

A Ferencváros játékosa magyar állampolgár lett

Nőnek Robbie Keane variációs lehetőségei. A Ferencváros vezetőedzője szerdától ugyanis magyarként számíthat a télen igazolt argentin védőnkre, Mariano Gómezre. A kőkemény hátvéd a héten ugyanis ünnepélyes keretek között letette a magyar állampolgársági esküt az Aranytíz Kultúrházban – jelentette be hivatalos oldalán a Ferencváros.

Mariano Gómez magyar válogatott lesz?

Mariano Gómez a mai, Újpest elleni derbin már magyarnak számít a pályán, és a Fradi Zóna Értékelés Live adásában elmondja, hogy mik a tervei a magyar válogatottal kapcsolatban.

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, Gómez 2026 januárjában érkezett a Ferencvároshoz.

Az Újpest–Ferencváros mérkőzést IDE KATTINTVA élőben követheted.

