Ahogy korábban már beszámoltunk róla, a Ferencváros kiütéses, 5-0-s győzelmet aratott az Újpest ellen vasárnap délután a Megyeri úton.

Elszabadult a pokol az Újpest-Ferencváros derbin

A negyedik ferencvárosi gól után a mérkőzés hajrájában elszabadultak az indulatok, az újpesti ultrák elindultak a Fradi szurkolók felé, azonban a rohamrendőrök és a rendezők megálljt parancsoltak a dühös szimpatizánsoknak.

A konfliktus odáig eszkalálódott, hogy az egyik szurkoló a pályára rohant, hogy közvetlen közelről hergelhesse a Fradi szurkolókat. A rendezők ezt követően meglehetőssen keményen elbántak vele, majd mikor vissza szeretett volna térni a lelátóra, közrefogták és elvezették.

Hétfőn a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) lapunknak elárulta, hogy egy tucat szurkolóval szemben intézkedtek a derbin, illetve két pályára rohanó szurkolót elő is állítottak. Arról nincsenek információink, hogy a felvételeken szereplő szurkoló járt-e a IV. kerületi Rendőrkapitányságon.

Megszólalt a ferencvárosi szurkolókat hergelő újpesti ultra

A tegnapi derbin a pályára berohanó szurkoló, Orosz R. közleményt adott ki hétfő délután, ahol bocsánatot kért a ferencvárosi szurkolóktól. Írását változtatás nélkül közöljük:

Nem tudom, hol is kezdjem a történetet. Amikor elindultam tegnap délután a derbire, nem számítottam arra, hogy másnap velem lesz tele az internet. Őszintén szólva, nem is szeretek a figyelem középpontjában lenni.

Rengeteg üzenetet kapok újpestiektől, akik gratulálnak nekem és büszkék rám. Nagyon jól esik, hogy mellettem vagytok, és nagyon jóleső szavakat kapok, de senkit nem bíztatok erre vagy ehhez hasonlóra.

Megértek minden negatív véleményt is. Szeretnék elnézést kérni minden újpestitől, aki rossz szemmel tekintett a történtekre, illetve bocsánatot kérek minden helyszínen lévő ferencvárosi nőtől és gyerektől, az Újpesti Futball Clubtól, és az anyukámtól.

Remélem, minél előbb visszatérhetek a Szusza Ferenc Stadionba, mert a meccsre járás, a lelátó és ez a csapat jelent számomra mindent.

