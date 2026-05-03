Az Újpest B-közép elindult a fradisták felé, elszabadult a pokol a derbin, félbeszakadt a mérkőzés + videó

Az Újpest B-közepe a negyedik ferencvárosi gól után elindult a Fradi szurkolók felé. Mutatjuk a részleteket!

Nem sokkal a zöld-fehérek negyedik gólja után, a 77. percben félbeszakadt az Újpest–Ferencváros mérkőzés, miután egy pirotechnikai eszköz repült be a pályára. Ezt követően a két tábor összeszólalkozott, majd megindult egymás felé. A játék végül több, mint 10 perc leállás után folytatódott.

Hogyan kezdődött a konfliktus?

A két szurkolótábor közé rohamrendőrök álltak be:

Az újpestiek nekimentek a rohamrendőröknek is. 


Frissítés! (18:15)

A Ferencváros végül 5-0-s győzelmet aratott az Újpest elleni derbin. 


Ahogy korábban már beszámoltunk róla, nem sokkal az Újpest elleni bajnoki előtt jelentette be a Ferencváros, hogy a kilencedik kerülti csapat védője, Mariano Gómez letette a magyar állampolgársági esküt. Az újpesti válasz sem maradt el a derbin Gómez honosítására. 

